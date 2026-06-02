Virš keturių dangoraižių pakibęs milžinas: statinys Kinijoje iki šiol vadinamas architektūros sensacija

Tarp ryškiausių miesto simbolių – „The Crystal“, milžiniška horizontali konstrukcija, jungianti keturis dangoraižius daugiau nei 250 metrų aukštyje. Kai kalbame apie dangoraižius, dažniausiai įsivaizduojame vieną kryptį – aukštyn. Tačiau Kinijos mieste Čongčinge architektai nusprendė šią taisyklę sulaužyti.
Virš keturių daugiau nei 250 metrų aukščio bokštų čia pakibusi milžiniška stiklinė konstrukcija „The Crystal“, kurią jos kūrėjai vadina horizontaliu dangoraižiu. Net 300 metrų ilgio statinys tapo vienu atpažįstamiausių šiuolaikinės architektūros simbolių Azijoje.
Projektas yra dalis milžiniško komplekso „Raffles City Chongqing“, kurį sukūrė garsus Izraelio ir Kanados architektas Moshe Safdie. Jo vardas gerai žinomas ir tiems, kurie yra lankęsi Singapūre – būtent jis projektavo legendinį „Marina Bay Sands“ kompleksą su ant trijų bokštų įrengtu dangaus parku.
Čongčinge ši idėja buvo išplėtota dar drąsiau. „The Crystal“ įrengtas 250 metrų aukštyje virš žemės.
Konstrukciją gaubia apie 3000 stiklo panelių ir beveik 5000 aliuminio elementų. Viduje įrengtos viešosios erdvės, restoranai, sodai, apžvalgos aikštelės, viešbučio vestibiulis bei privatus klubas su 50 metrų ilgio baseinu.
Architekto teigimu, pagrindinis tikslas buvo ne tik sujungti pastatus.
Jie siekė sukurti naują viešąją erdvę danguje – vietą, kur žmonės galėtų ne tik dirbti ar gyventi, bet ir leisti laisvalaikį virš miesto.
Būtent todėl „The Crystal“ dažnai vadinamas ne tiltu, o savarankišku pastatu. Ne mažiau įspūdinga ir inžinerinė projekto pusė.
Dalis konstrukcijos buvo surinkta ant žemės, o vėliau specialiomis hidraulinėmis sistemomis pakelta į daugiau nei 250 metrų aukštį. Visa plieninė struktūra sveria apie 12 tūkst. tonų – panašiai kaip Eifelio bokštas.
Nors šiandien „The Crystal“ vis dar pristatomas kaip architektūros sensacija, pats kompleksas baigtas dar 2019 metais, o lankytojams atvertas 2020-aisiais. Vis dėlto net ir praėjus šešeriems metams jis tebėra vienas ryškiausių pavyzdžių, kaip architektūra gali peržengti įprastas ribas.
Šaltinis: „Safdie Architects“
