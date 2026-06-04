Sunku patikėti, kad tai Radviliškis: parodė, kas iškils buvusios gamyklos vietoje

Bendrovės valdybos pirmininkas Kęstutis Baranauskas teigė norintis nedelsti ir kaip įmanoma greičiau pradėti projektą įgyvendinti etapais, o pirmuosius būstus pasiūlyti iki 2030 m.
Kaip skelbia „Verslo žinios“, Radviliškio mašinų gamyklai priklauso 12 hektarų ploto sklypas su įvairaus tipo gamybos ir administraciniais statiniais Vytauto g. 3, netoli miesto centro. Anot jo, įmonė šiuo metu gamybai naudoja apie pusę teritorijos.
Bendrovė su Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriumi nusprendė suorganizuoti architektūros konkursą, kuriame iš viso dalyvavo 4 architektų biurai. Gegužės pabaigoje nugalėtoju išrinktas įmonės „Ambraso architektų biuras“ darbas „Jovaras“.
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Portalo teigimu, architektų buvo prašoma pasiūlyti idėją 5,25 hektarų ploto teritorijai, pertvarkant ją į daugiafunkcį kvartalą su komercijos, viešbučių, sporto ir gyvenamąja paskirtimis.
Remiantis konkurso aprašymu, planuojama suprojektuoti iki 40 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastatų, 70 proc. ploto būtų skirta būstams, likusi dalis – komercijai.
Kaip skelbė ELTA, praėjusių metų lapkritį Radviliškio rajone oficialiai pradėtos kelių šimtų milijonų eurų vertės Vokietijos gynybos pramonės koncerno „Rheinmetall“ amunicijos gamyklos statybos.