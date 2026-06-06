Įspūdingiausias gyvenamasis namas Kaune: nieko panašaus Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį nebuvo

„Konkurse renkami geriausi projektai iš trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Vertinamos įvairios kategorijos: komercinės paskirties objektai, gyvenamosios paskirties objektai, visuomeniniai pastatai, konversijos ir kiti projektai.
Konkrečiai mūsų projektas buvo išrinktas geriausiu gyvenamosios paskirties projektu Baltijos šalyse 2025 metais. Man džiugu, kad šis projektas buvo išrinktas geriausiu, nors jis yra ne sostinėje.
Pagrinde visi projektai būna Taline, Rygoje ir Vilniuje, o tai, kad jis yra Kaune, man, kaip kauniečiui, yra ypač džiugu“, – Lrytui pasakojo verslininkas Robertas Jocius.
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Džiugia žinia pasidalino ir feisbuke:
„„Kauko vilos“, tarptautinės komisijos pripažintas geriausiu 2025 m. gyvenamuoju projektu Baltijos šalyse!
Man šis projektas, tai gyvenimo atkarpa, dirbant kartu su kūrybingais žmonėmis, savo energija ir darbu gyvenimą paverčiančiais menu.
O menas nėra baigtinis objektas. Tai tekstas tarp eilučių, pauzė muzikoje, energija, dvasia, diskusija.
Tai nematoma linija, jungianti kartas, istorijas ir atminimą.
Visos šios komandos indėlis leido sukurti kūrinį kaip pilnavertę visumą.
Todėl ir sakau:
Tavo namai-meno kūrinys!
Pagarba:
„Archispektras“
Tadas Gutauskas
Mamoru Abe
Renata Mikailionytė
„Kaminta“
„Men-do studio““
architektūraKaunasBaltijos šalys
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