Lietuvių suprojektuotas pastatas Bezdonyse paskelbtas geriausiu pasaulyje

Niujorke įsikūrusi platforma „Architizer“ kasmet sulaukia tūkstančių projektų iš daugiau nei 80 pasaulio šalių, todėl Lietuvos architektų studijos „arches“ pergalė tapo reikšmingu įvertinimu ne tik projekto autoriams, bet ir šalies architektūros bendruomenei.
Neatsitiktinai kompleksas pavadintas „SANCTUM“ – lotyniškai šis žodis reiškia šventovę, prieglobstį ar saugią vietą. Būtent tokią erdvę, kurioje žmogus galėtų atsitraukti nuo kasdienio triukšmo ir pabūti gamtoje, siekė sukurti projekto autoriai.
Kompleksas gimė iš gana paprastos idėjos – sukurti vietą, kurioje žmogus galėtų atsitraukti nuo kasdienio skubėjimo, ekranų ir informacinio triukšmo. Pasak vieno projekto autorių Arūno Liolos, šiandien vis dažniau vertinama architektūra, kuri nesistengia nustebinti ar dominuoti, o padeda sulėtėti ir susigrąžinti ryšį su aplinka.
Miško apsuptyje įsikūręs „SANCTUM“ suprojektuotas taip, kad kuo mažiau konkuruotų su gamta. Pastatų tūriai išdėstyti tarp brandžių medžių, o medžio, stiklo ir natūralių medžiagų derinys leidžia architektūrai subtiliai įsilieti į kraštovaizdį.
Kompleksą sudaro pagrindinis pastatas su apgyvendinimo numeriais, bendromis poilsio ir renginių erdvėmis bei atskiri nameliai, išdėstyti mažesnėje miško laukymėje. Projektuojant daug dėmesio skirta ir tvarumui – naudota mediena, lietaus vandens surinkimo sprendimai bei energiją taupančios technologijos.
Projektą sukūrė architektūros studijos „arches“ komanda – architektai Arūnas Liola, Greta Gulbinskė, Edgaras Neniškis ir Rolandas Liola.
ArchesArūnas Liola ir Rolandas LiolaEdgaras Neniškis
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