Kinijoje iškilęs dangoraižis laužo visas taisykles: architektai jį perkirto pusiau

Projektą sukūrė visame pasaulyje garsus architektūros biuras OMA, garsėjantis drąsiais ir netikėtais sprendimais. Naujasis bokštas iš pirmo žvilgsnio traukia dėmesį neįprasta trikampe forma. Tačiau architektai pabrėžia, kad ši geometrija nėra vien estetinė užgaida.
43 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastate įrengti viešbučio kambariai, gyvenamieji apartamentai, biurai ir komercinės erdvės. Vis dėlto didžiausią įspūdį palieka ne funkcijos, o architektūrinė idėja.
Architektai pasakoja, kad bokštas gimė tarsi iš stačiakampio tūrio išpjovus du didelius segmentus. Dėl to pastatas iš vienos pusės primena futuristinę piramidę, o iš kitos atrodo masyvus, beveik skulptūriškas objektas.
Susiję straipsniai
Pakopomis kylantis fasadas sukuria daugybę terasų ir lauko erdvių gyventojams bei darbuotojams. Iš jų atsiveria plačios miesto panoramos. Be to, tokia forma padėjo tiksliau susieti bokštą su netoliese esančia greitojo geležinkelio stotimi ir parku.
Pastato papėdėje suformuotas didelis visuomenei atviras atriumas. Jame įrengti želdiniai, vandens elementai ir poilsio zonos, todėl ši vieta skirta ne tik bokšto naudotojams, bet ir miesto gyventojams.
OMA architektai teigia, kad projektas įkvėptas seno kinų posakio: „Danguje yra rojus, o žemėje – Hangdžou.“ Pasak jų, bokštas tapo šiuolaikine šios idėjos interpretacija ir naujuoju sparčiai augančio centrinio verslo rajono simboliu.
Prie pagrindinio bokšto taip pat iškilo 35 tūkst. kvadratinių metrų gyvenamasis pastatas, kurio fasade atsikartoja prizmės motyvai. Tikimasi, kad visas kompleksas prisidės prie kūrybinės bendruomenės formavimosi naujajame miesto centre.
Nors Kinijoje netrūksta įspūdingų aukštybinių pastatų, „Hangzhou Prism“ išsiskiria tuo, kad jo forma atlieka ne tik reprezentacinę funkciją. Ji kuria papildomas viešąsias erdves, terasas ir netikėtus ryšius su aplinka, parodydama, kad šiuolaikinis dangoraižis gali būti ne tik aukštas, bet ir daugiasluoksnis miesto gyvenimo elementas.
Šaltinis New Atlas