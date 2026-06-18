Ant kalno stūksojusi antena virto įspūdingu statiniu: dabar čia plūsta turistai

Ant Titlio kalno (Mount Titlis) viršūnės įsikūręs „Titlis Tower“ pastatas iš pradžių buvo pastatytas XX a. devintajame dešimtmetyje Šveicarijos pašto tarnybos reikmėms. Tačiau laikui bėgant nuspręsta, kad išskirtinėje vietoje stovintis statinys gali tapti ne tik techninės infrastruktūros objektu, bet ir nauju turistų traukos centru.
2017 metais projekto ėmėsi visame pasaulyje garsus architektų biuras „Herzog & de Meuron“, sukūręs ne vieną žymų šiuolaikinės architektūros projektą.
Statybos vyko ekstremaliomis sąlygomis
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Vien vieta, kurioje stovi bokštas, tapo nemenku iššūkiu statytojams. Objektas įrengtas daugiau nei 3000 metrų aukštyje virš jūros lygio, todėl šimtus tonų plieno, stiklo ir kitų statybinių medžiagų teko gabenti lyniniais keltuvais ir sraigtasparniais.
Darbus nuolat komplikavo greitai besikeičiančios oro sąlygos, rūkas ir ribotas matomumas.
Po rekonstrukcijos 56 metrų aukščio bokštas įgavo visiškai naują išvaizdą. Prie esamos konstrukcijos buvo prijungti keturi nauji vertikalūs tūriai, o ryškiausiu architektūriniu akcentu tapo du dideli įstiklinti konsoliniai priestatai, tarsi pakibę virš kalnų šlaitų.
Įspūdingi vaizdai iš daugiau nei 3 kilometrų aukščio
Apatinėje bokšto dalyje įrengtos prekybos erdvės, o viršutiniuose aukštuose veikia 140 vietų restoranas.
Vis dėlto didžiausia traukos vieta tapo viešai prieinama apžvalgos aikštelė. Iš jos atsiveria įspūdinga Šveicarijos Alpių panorama, kurią galima stebėti iš daugiau nei 3000 metrų aukščio.
Lankytojai į viršų kyla naujai įrengtais liftais ir laiptais, integruotais į papildomas bokšto konstrukcijas. Tuo metu įstiklintos konsolės suteikia galimybę mėgautis panoraminiais vaizdais net esant sudėtingesnėms oro sąlygoms.
Dalis didesnio projekto
„Titlis Tower“ yra tik viena platesnio Titlio kalno teritorijos atnaujinimo plano dalis. Visas projektas, kuriuo siekiama dar labiau sustiprinti regiono turizmo potencialą, turėtų būti užbaigtas 2029 metais.
Buvusi techninė antena šiandien tapo vienu įspūdingiausių pavyzdžių, kaip net utilitarinės paskirties statinys gali įgauti visiškai naują gyvenimą ir tapti architektūriniu traukos objektu.
Šaltinis „New Atlas“