Vietoje senosios vasaros estrados
„Nidoje daugiau nei prieš šimtmetį susiformavusi dailininkų kolonija sukūrė unikalią kūrybos tradiciją, kuri iki šiol yra neatsiejama Kuršių nerijos kultūrinio identiteto dalis. Siekiame, kad naujasis muziejus atvertų dar daugiau galimybių šiai tradicijai augti ir skleistis, todėl šiandien ieškome partnerių, galinčių prisidėti prie modernaus, tarptautinio lygio meno erdvės kūrimo Neringoje“, – sako Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.
Naujasis Nidos modernaus meno muziejus iškils vietoje senosios vasaros estrados, adresu Pamario g. 55. Planuojama pastatyti daugiau nei 1 100 kv. m ploto dviejų aukštų pastatą, kuriame bus įrengta renginių, koncertų ir konferencijų bei parodų salės, biblioteka, eksponatų saugykla, menininkų rezidencijos, suvenyrų krautuvėlė, kavinė su lauko terasa ir administracinės patalpos.
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Šalia muziejaus numatoma sutvarkyti aplinką, įkuriant atvirą lauko skulptūrų parką su amfiteatru. Preliminari projekto investicijų vertė siekia apie 3 mln. eurų (be PVM).
Pagrindinė muziejaus misija – puoselėti ir aktualizuoti Nidos dailininkų kolonijos kūrybinį palikimą bei pristatyti šiuolaikinį meną. Muziejuje ištisus metus veiks nuolatinė Nidos dailininkų kolonijos istorijai skirta ekspozicija, kurioje bus eksponuojami originalūs kolonijos menininkų kūriniai. Greta jos bus rengiamos Lietuvos ir užsienio menininkų parodos, edukacinės veiklos bei kultūriniai renginiai.
Projektui pasitelks komisiją
Atsižvelgiant į projekto apimtis ir siekį užtikrinti kokybiškas bei inovatyvias paslaugas, Neringos savivaldybė pasirinko projektą įgyvendinti suteikiant koncesiją privačiam partneriui. Konkurso laimėtojas prisiims atsakomybę už muziejaus statybą, įkūrimą, plėtrą, valdymą ir priežiūrą, taip pat kultūros bei laisvalaikio paslaugų teikimą. Planuojama koncesijos sutarties trukmė – 20 metų.
Ruošiantis tarptautiniam koncesijos suteikimo konkursui skelbiamų derybų būdu, Neringos savivaldybės administracija šiuo metu vykdo išankstinę rinkos konsultaciją. Jos metu siekiama išgirsti potencialių investuotojų, kultūros paslaugų operatorių, architektų ir kitų rinkos dalyvių įžvalgas bei pasiūlymus dėl būsimų konkurso sąlygų, kvalifikacinių reikalavimų, techninių sprendimų ir partnerystės sutarties nuostatų. Savivaldybė tikisi, kad ankstyvas dialogas su rinka padės suformuoti konkurencingas sąlygas ir pritraukti stiprius partnerius, galinčius prisidėti prie ambicingo kultūros projekto įgyvendinimo Neringoje. Rinkos dalyviai savo nuomones, siūlymus bei rekomendacijas kviečiami teikti iki birželio 26 dienos 15.45 val.
Nidos modernaus meno muziejaus arch. A.Ambrasas.
Parengta pagal Neringos savivaldybės informaciją.