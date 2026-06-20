Ambicingiausias pasaulio miesto projektas pakibo ant plauko: darbai stabdomi mažiausiai ketveriems metams

Projektas buvo pristatytas kaip revoliucinė gyvenvietė – daugiau nei 170 kilometrų ilgio linijinis miestas, kurio gyventojų skaičius ateityje turėjo prilygti Niujorkui. Du veidrodiniais fasadais dengti dangoraižiai turėjo driektis per Saudo Arabijos dykumą ir tapti vienu ambicingiausių architektūrinių sumanymų žmonijos istorijoje.
Nuo projekto pradžios jau atlikti milžiniški žemės darbai, investuotos milijardinės sumos ir sugaišta milijonai darbo valandų. Tačiau pastaraisiais metais vis dažniau pasigirsdavo pranešimų apie sparčiai augančias sąnaudas ir mažinamas ambicijas.
Kaip skelbia naujienų portalas „Semafor“, po strateginės projekto peržiūros nuspręsta sustabdyti tolesnę „The Line“ plėtrą bent iki šio dešimtmečio pabaigos. Nors oficialiai kalbama apie laikiną pauzę, kol kas neaišku, ar projektas bus atnaujintas visu mastu.
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Pranešama, kad naujų investicijų iki 2030-ųjų negaus ir kalnų kurortas „Trojena“, kuriame turėjo vykti 2029 metų Azijos žiemos žaidynės.
Vietoje to Saudo Arabija ketina daugiau dėmesio skirti praktiškesniems ir greičiau atsiperkantiems projektams. Tarp jų – sparčiai augantis pramoninis uostamiestis „Oxagon“, kuris pastaruoju metu įgijo dar didesnę strateginę reikšmę.
Vis dėlto ne visi šalies megaprojektai susiduria su sunkumais. Toliau statomas būsimas aukščiausias pasaulio dangoraižis „JEC Tower“, o pramogų kompleksas „Qiddiya City“ jau atvėrė pirmąsias lankytojams skirtas erdves.
Kol kas lieka neatsakytas pagrindinis klausimas: ar „The Line“ taps ateities miesto simboliu, ar vienu brangiausių neįgyvendintų architektūrinių sumanymų istorijoje.