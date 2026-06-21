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Vyriausybė suteikė Panevėžio miesto teritorijos daliai Literatų skvero pavadinimą

2026 m. birželio 21 d. 13:19
Šią savaitę posėdžiavusi Vyriausybė nutarė suteikti Panevėžio miesto teritorijos daliai Literatų skvero pavadinimą.
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Nutarimu pavadinimas suteiktas 0,1303 ha ploto valstybei nuosavybės teise priklausančiam ir Panevėžio miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomam atskirųjų želdynų žemės sklypui.
Kaip nurodoma Vyriausybei pateiktuose dokumentuose, pavadinimo suteikimo klausimas buvo svarstytas Panevėžio miesto savivaldybės mero sudarytose darbo grupėse, įvertinus visuomenės siūlymus bei alternatyvius įamžinimo variantus.
Galutinį siūlymą savivaldybės taryba patvirtino pernai gruodį priimtu sprendimu, kuriuo Vyriausybei rekomenduota skverui suteikti Literatų skvero pavadinimą.

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Valstybinė lietuvių kalbos komisija siūlymui neprieštaravo, pažymėdama, kad pavadinimas atitinka lietuvių kalbos normas.
Projektas taip pat buvo suderintas su Aplinkos, Kultūros ir Vidaus reikalų ministerijomis, Nacionaline žemės tarnyba bei Registrų centru.
Vyriausybės sprendimu naujasis skvero pavadinimas įsigalioja be papildomų valstybės biudžeto lėšų poreikio, o savivaldybė nenumato neigiamų šio sprendimo įgyvendinimo pasekmių.
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