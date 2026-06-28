Praeiviai to nemato: šių daugiabučių kieme atsiveria visiškai kitas pasaulis

Iš gatvės pusės pastatai atrodo gana santūrūs, tačiau jų centre paslėptas vešlus žalias kiemas. Čia trys korpusai tarsi „išskobti“ taip, kad viduje atsirastų augalais užpildyta erdvė – nuo žemės iki viršutinių aukštų ją dengia nedideli medžiai, krūmai ir įvairūs augalai. Kaip rašo „New Atlas“, Roterdame įsikūrusi architektūros ir urbanistikos studija MVRDV Bordo mieste, Bastide Niel rajone, užbaigė projektą „La Vallée Verte“, kurio tikrasis įspūdis atsiveria tik patekus į vidų.
Architektai siekė sukurti natūralaus slėnio įspūdį. Todėl kiekviename aukšte parinktos skirtingos augalų rūšys, imituojančios įvairialypę natūralią ekosistemą. Butai orientuoti į vidinį kiemą, o iš jų atsiveria aukšti langai į privačias lodžijas, kuriose įrengti skirtingų dydžių augalų loveliai.
Pastato stogų linijos suformuotos taip, kad vienas korpusas neužstotų saulės kitam. Tokiu būdu kiekvienas pastatas gauna kuo daugiau natūralios šviesos, o vidinis kiemas tampa ne tamsiu tarpu tarp daugiabučių, bet gyva, augalais pripildyta erdve.
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Vis dėlto tiek žalumos reikalauja nuolatinės priežiūros. Architektai tam rado neįprastą ir žaismingą sprendimą – kiekvienoje lodžijoje įrengtos durys bendroje sienoje. Jos suformuotos kaip žmogaus su plačiabryle skrybėle siluetas. Per šias duris sodininkai gali judėti iš vienos lodžijos į kitą ir prižiūrėti augalus.
„Žaliasis kiemas yra tarsi slaptas pasaulis, beveik atskirtas nuo likusio rajono. Buvimas jame tampa ypatinga akimirka, kuria dalijasi lankytojai ir gyventojai“, – sako MVRDV įkūrėjas Winy Maasas.
Šis projektųas skiriasi nuo kitų itin žalių gyvenamųjų projektų, kuriuose augalai tampa matomi visam miestui. Šiuo atveju žalioji erdvė nėra fasado dekoracija. Norint ją pamatyti ir pajusti, reikia patekti į pastato vidų. Iš gatvės šis sodas beveik nematomas, todėl veikia kaip netikėta vidinė oazė.
Trys korpusai iš viso užima 5250 kv. metrų plotą. Juose įrengta 70 butų, pritaikytų skirtingiems gyventojams – tiek gyvenantiems vieniems, tiek šeimoms. Viename iš korpusų pirmajame aukšte įrengtas vaikų darželis, turintis savo lauko erdvę vidiniame kieme.
Kadangi sklypas yra prie Garonos upės, kuriai būdingi potvyniai, projektui teko pritaikyti papildomus sprendimus. Pirmojo aukšto butai pakelti iki gatvės lygio, kad vanduo galėtų pratekėti po pastatu, o ne per gyvenamąsias patalpas. Automobilių stovėjimo aikštelė taip pat įrengta netoliese esančiame aukščiau gatvės lygio pakeltame statinyje.
„La Vallée Verte“ yra vienas iš 144 sklypų Bastide Niel teritorijos vystymo plane. MVRDV siekia atgaivinti buvusią pramoninę ir karinę teritoriją. Jame numatyti principai, kuriais turi vadovautis rajone projektuojantys architektai – tiek prancūzų, tiek tarptautinės komandos.
Projektas atitinka ir tvarumo reikalavimus. Pastatai prijungti prie bendros rajono šildymo sistemos, dalį elektros energijos gauna iš ant stogų įrengtų saulės elektrinių, o jų aplinkoje naudojami laidūs paviršiai, leidžiantys lietaus vandeniui susigerti į gruntą, o ne iškart patekti į lietaus nuotekų tinklus.
Šis projektas rodo, kad žaliasis daugiabutis nebūtinai turi stebinti vien išoriniu fasadu. Kartais didžiausias netikėtumas slepiasi viduje – ten, kur miesto triukšmą pakeičia slaptas kiemas, augalai ir gyvenimas tarsi mažame slėnyje.