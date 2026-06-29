Kai būstas tampa kone neįperkamas, tenka ieškoti kitų sprendimų: šie namai skirti paprastiems gyventojams

Marknesės kaime, Nyderlanduose, architektai suprojektavo 12 nebrangių namų kvartalą, skirtą pirmą būstą įsigyjantiems žmonėms ir mažesnes pajamas gaunantiems namų ūkiams. Projektą užsakė būsto asociacija „Mercatus“.
Šio kvartalo tikslas – nuo pat pradžių sumažinti poveikį aplinkai. Architektai rinkosi natūralias, atsinaujinančias medžiagas, o statybos procesą organizavo taip, kad būtų kuo mažiau atliekų ir taršos.
Regionas, kuriame pastatyti namai, žinomas dėl tradicinės vadinamosios „Delft Red“ estetikos – raudonų molio plytų ir oranžiškai raudonų čerpių stogų. ORGA šį įvaizdį interpretavo naujai: vietoje įprastų, didelį anglies pėdsaką turinčių statybinių medžiagų panaudojo medieną ir kitas natūralias alternatyvas.
Susiję straipsniai
Pasak projekto autorių, taip pavyko sukurti statinius, kurie sukaupia daugiau anglies dioksido, nei jo išskiriama jų statybos metu. Tai reiškia, kad kvartalas apibūdinamas kaip anglies dioksido atžvilgiu neigiamas.
Dar vienas išskirtinis sprendimas – dėmesys vietos gyvūnijai. Namuose įrengti mediniai kaminai, kurie kartu veikia ir kaip šikšnosparnių lizdavietės.
Projekte pasiekta, kad 76 proc. naudojamų žaliavų būtų biologinės kilmės arba žiedinės ekonomikos principus atitinkančios medžiagos. Išimtis liko tik tos konstrukcijos dalys, kurioms kol kas sunku rasti visiškai natūralią alternatyvą – pavyzdžiui, betoniniai pamatai, langai ar tvirtinimo detalės.
Namų konstrukcijoms naudoti surenkamieji medienos elementai. Jie buvo pagaminti ne statybvietėje, o vėliau surinkti vietoje. Toks būdas leidžia sutrumpinti statybos laiką ir sumažinti statybvietės poveikį aplinkai.
Viduje medinės konstrukcijos apšiltintos medžio plaušu ir kitomis natūraliomis medžiagomis. Dėl to architektams pavyko sukurti visiškai be plėvelių įrengtą, garams laidžią konstrukciją.
Kitaip nei daugelyje įprastų karkasinių namų, čia pastatai nėra „apvynioti“ sintetiniais plastiko sluoksniais. Vietoje to pasirinkta kvėpuojanti sienų sistema, padedanti pasyviai reguliuoti drėgmę ir temperatūrą patalpose. Tokiu būdu vidaus klimatas gali būti stabilesnis ir mažiau priklausomas nuo aktyvių vėsinimo ar šildymo sprendimų.
Visos naudotos medžiagos buvo sužymėtos „Madaster“ sistemoje – tai skaitmeninis medžiagų pasas, kuriame registruojama, kokios medžiagos panaudotos pastate ir kur jos yra. Tai ateityje palengvina priežiūrą, remontą, o prireikus – ir medžiagų pakartotinį naudojimą.
Namų gyventojai taip pat gavo aiškias naudojimo instrukcijas, kad galėtų tinkamai prižiūrėti būstą ir išnaudoti jo tvarius sprendimus.
Šis Nyderlanduose įgyvendintas projektas rodo, kad biologinės kilmės medžiagomis paremta architektūra gali būti taikoma ne tik brangiems individualiems namams ar parodomiesiems objektams. ORGA sukurtas kvartalas leidžia kalbėti apie naują kryptį – tvaresnį, įperkamesnį ir mažesnį poveikį klimatui darantį savivaldybių būstą.