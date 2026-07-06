Sudėtingas sklypas tapo privalumu: čia pastatytas namas atrodo išties neįtikėtinai

Namas pastatytas Atlanto vandenyno pakrantėje, miškingoje ir uolėtoje vietovėje. Iš pirmo žvilgsnio jo beveik nematyti – pastatas pasislėpęs tankiame miške, o atsiveria tik judant gilyn į sklypą ir einant pakrante. Architektai siekė, kad pastatas ne dominuotų aplinkoje, o taptų jos dalimi.
Rezidencija suprojektuota porai iš Monrealio, norėjusiai ramesnio gyvenimo arčiau gamtos. Pastatas ištemptas tarp dviejų šlaitų ir tarsi jungia juos tarpusavyje, o po namu laisvai „teka“ pats reljefas. Tokia konstrukcija leido išsaugoti sudėtingą, uolėtą vietovės charakterį ir kartu sukurti įspūdį, kad namas sklendžia virš slėnio.
Vienas ryškiausių projekto elementų – dvišlaitis stogas. Jo forma atkartoja kraštovaizdžio nelygumus: vienur stogas kyla virš uolų, kitur nusileidžia žemiau, kurdamas jaukesnes, intymesnes erdves. Architektai stogą pavertė ne tik apsauginiu elementu, bet ir pagrindiniu vidaus atmosferos formuotoju.
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Gyvenamosiose zonose stogas nuleistas žemiau – tai padeda sukurti jaukumo ir apsaugotumo jausmą, kartu į vidų įleidžiant natūralios šviesos. Jogos studijoje, priešingai, stogas kyla aukščiau, todėl čia atsiveria platesni Atlanto vandenyno vaizdai. Kiekviena erdvė turi savitą charakterį, tačiau visos jos sujungtos į vientisą architektūrinę visumą.
Medžiagos taip pat parinktos taip, kad pastatas įsilietų į aplinką. Stogas dengtas lygaus pilko metalo danga, atliepiančia pakrantės uolienų spalvas. Apatinis namo tūris apdailintas kedro mediena, kuri suteikia šilumos ir natūralumo. Šių medžiagų derinys padeda rezidencijai susilieti su uolėta, laukine vietove.
Viduje svarbiausią vaidmenį atlieka dideli langai ir durys. Jie ne tik atveria vaizdus į gamtą, bet ir leidžia kraštovaizdžiui tarsi įžengti į namo vidų. Riba tarp vidaus ir išorės čia sąmoningai minkštinama – žmogus nuolat jaučia mišką, uolas, vandenį ir besikeičiantį Atlanto pakrantės orą.
Prie namo įrengtos dengtos terasos, iš kurių galima patekti į medinį taką ir prieplauką. Takas veda vandenyno link, kur atsiveria potvynių ir atoslūgių vaizdai. Taip namas tampa ne uždara slėptuve, o jautriai suprojektuotu stebėjimo tašku, leidžiančiu gyventi kartu su pakrantės ritmu.
„East River Residence“ nesiekia kovoti su sudėtingu reljefu. Priešingai – architektai pasirinko sprendimą pakelti pastatą virš žemės, leidžiant kraštovaizdžiui likti kuo mažiau paliestam. Užuot užėmęs vietą, namas ją peržengia – tarsi lengvas tiltas tarp dviejų šlaitų.
Projektą įgyvendino „Blueprint Construction“, o konstrukcijų inžinerinius sprendimus parengė „Design Point“.
Šaltinis: „New Atlas“.
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