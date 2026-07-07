Didžiausia meno erdvė už sostinės ribų: išrinktas geriausias naujos Palangos meno galerijos projektas

„Atviroje pievoje, miesto pakraštyje, greta Birutės parko ir pušyno apsuptyje, projektu siekiama pratęsti pajūrio kraštovaizdžio charakterį. Skulptūriška pastato forma įkvėpta pajūrio kopų ir jūros bangų, architektūroje perteikiant vėjo, smėlio ir vandens kuriamą dinamiką“, – rašoma architektų grupės „HEIMA Architects“ „Facebook“ paskyroje.
„Galerija kuriama ne tik kaip meno erdvė, bet ir kaip atvira vieša vieta miestui bei jo svečiams. Viešosios erdvės natūraliai atsiveria į mišką ir su juo tiesiogiai susilieja, ištrindamos ribą tarp architektūros ir gamtos bei kviesdamos lankytojus patirti meną, gamtą ir bendruomenę kaip vientisą visumą“, – teigia architektų grupė.
Kaip anksčiau yra skelbęs Palangos meras, preliminarus būsimos galerijos plotas turėtų siekti apie 3700 kvadratinių metrų. Iš jų apie 1500 m2 būtų skirta ekspozicijų erdvėms, apie 650 m2 – edukacinei veiklai, apie 350 m2 – salei, knygynui ir kavinei, o likusi dalis – administracinėms, archyvų, saugyklų bei techninėms patalpoms.
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Vienu svarbiausių galerijos akcentų numatyta transformuojama pagrindinė parodų salė, kurios plotas siektų apie 700 m2, o aukštis – 7–8 metrus. Tokia erdvė sudarytų galimybes eksponuoti įvairių formatų kūrinius – nuo klasikinės tapybos iki didelio mastelio šiuolaikinių instaliacijų. Taip pat planuojamos nuolatinės ir laikinosios ekspozicijų erdvės, interaktyvi multimedijų zona, edukacinės patalpos vaikams ir suaugusiesiems bei 200–300 vietų amfiteatro tipo salė renginiams.
„Projekte numatyta ir lauko ekspozicijų erdvė, kuri integruotų meną į atvirą miesto aplinką ir kasdienį kurorto gyvenimą. Įgyvendinus šį projektą, Palangoje atsirastų viena didžiausių profesionalaus meno erdvių Lietuvoje už sostinės ribų“, – vasaros pradžioje teigė Š. Vaitkus.
Žvilgsnis į naujos meno galerijos Palangoje viziją
architektūraPalangameno galerija
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