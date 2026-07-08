Praeiviai mato tik seną sieną, bet už jos slepiasi namas, kokio čia nestatė 175 metus

Dviejų miegamųjų namas su privačiu vidiniu kiemu yra Kenningtone, Pietų Londone, netoli istorinės Kliverio aikštės (Cleaver Square). Vieno aukšto būstą suprojektavo vietos architektūros studija „Inglis Badrashi Loddo“ (IBLA).
Anksčiau čia buvo automobilių stovėjimo aikštelė
Sklypas, kuriame pastatytas namas, užima vos 63 kv. m. Anksčiau ši vieta buvo naudojama kaip automobilių stovėjimo aikštelė, o dar seniau priklausė greta esančio namo aptvertam sodui.
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Būtent šio gretimo namo savininkai ir užsakė IBLA suprojektuoti atskirą, lengvai prieinamą būstą nedideliame žemės lopinėlyje.
Architektams teko spręsti kelis iššūkius vienu metu: sklypas buvo labai mažas, namas turėjo išlikti privatus, tačiau kartu įsileisti kuo daugiau natūralios šviesos. Be to, projektas turėjo derėti prie istorinės aikštės.
Kliverio aikštė laikoma viena ankstyviausių suplanuotų gyvenamųjų aikščių šioje Londono dalyje. Jos istorija siekia XVIII a. pabaigą, o, pasak „New Atlas“, naujas gyvenamasis namas šioje vietoje nebuvo statytas 175 metus.
Architektai nesistengė paslėpti sienų
Užuot kovoję su uždaru sklypo charakteriu, architektai nusprendė jį išnaudoti. Ribinės sienos buvo perstatytos naudojant senas ir naujas Londono plytas, kad pastatas vizualiai derėtų prie istorinės aplinkos.
Iš gatvės visa tai atrodo kaip paprasta sodo siena, o vidinėje pusėje sienos nudažytos kalkinio skiedinio dažais, kurie pašviesina erdvę ir padeda sukurti lengvesnį, ne tokį uždarą įspūdį.
Namas suplanuotas aplink privatų vidinį kiemą. Į jį atsiveria didelės slankiojančios stiklo durys nuo grindų iki lubų, todėl gyvenamosios erdvės tiesiogiai susijungia su lauku.
Nors būstas yra uždaras ir orientuotas į vidų, jis neatrodo tamsus. Natūralios šviesos į patalpas patenka per stoglangius ir didelius stiklo paviršius, o įstrižos perspektyvos per namą kuria didesnės erdvės įspūdį.
Mažas plotas – ne bėda
Vakarinėje namo dalyje įrengtas pagrindinis miegamasis. Iš jo atsiveria vaizdas per kitas būsto erdves, todėl net kompaktiškas planas atrodo vientisesnis ir atviresnis.
Rytinėje dalyje numatytas papildomas kambarys, kuris gali būti naudojamas kaip svečių miegamasis, televizoriaus zona ar skaitymo kambarys.
Virtuvėje taip pat įrengtas stoglangis, apšviečiantis faneros spinteles. Natūrali šviesa patenka ir į vonios kambarius.
Interjere dominuoja paprastos baltos sienos, atviros balintos lubų sijos ir santūrios medžiagos. Toks sprendimas leidžia mažame būste išvengti vizualinio perkrovimo.
Šildymui naudojamas oras–vanduo tipo šilumos siurblys, o šiluma paskirstoma grindiniu šildymu. Ant stogo įrengta sedumų danga, kuri padeda pastatui geriau įsilieti į aplinką ir suteikia jam tvaresnį charakterį.
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