Šlaitas Žirmūnuose transformuosis į unikalią viešąją erdvę

Rangos darbų konkursą sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija skelbia pakartotinai, kadangi pirminio konkurso metu, įvertinus pateiktus pasiūlymus, nustatyta, jog jie neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, konkursas buvo pripažintas neįvykusiu.
Vienas ryškiausių naujosios erdvės akcentų – šlaito viršutinėje terasoje įrengiamas medinis pėsčiųjų takas su apžvalgos aikštele. Jis ne tik sujungs skirtingas teritorijos dalis, bet ir taps savotišku patyrimų maršrutu – vingiuojantis tarp medžių, prisitaikantis prie esamų kamienų, vakare subtiliai apšviečiamas. Iš jo atsiveria vaizdas į Antakalnio panoramą.
Žemiau, greta Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos stadiono, formuojama aktyvaus sporto zona – čia atsiras lauko treniruokliai, parkūro aikštelė, tinklinio aikštelės.
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Šlaito viduryje suplanuota bendruomenės pieva su amfiteatru – nedidelė terasa su mediniais suolais skirta poilsiui, mažiems renginiams ar neformaliems susibūrimams. Greta atsiras gultai, veja piknikams ar tiesiog ramiam poilsiui.
Vaikų žaidimų aikštelė numatyta toje pačioje vietoje, kur vaikai žaidžia dabar – tik kur kas kokybiškesnė ir labiau integruota į aplinką. Ji padalinta į dvi skirtingas zonas: vienoje bus spalvota guminė danga ir dinamiški, saugūs įrenginiai, kitoje – smėlio aikštelė su medinėmis platformomis, hamaku ir pavėsine.
Aplink žaidimų zoną suplanuotas ilgas apželdintas suolas, kuris ne tik formuoja aiškų erdvės perimetrą, bet ir suteikia tėvams patogią vietą būti šalia vaikų pavėsyje.
Didelis dėmesys projekte skiriamas želdynams. Projektavimo etape atliktas arboristinis vertinimas atskleidė, kad planuojamoje teritorijoje auga keli šimtai medžių. Įvertinus jų būklę, buvo pašalinti keli saugotini medžiai – viena pušis ir du klevai. Daugumai likusių medžių atlikti genėjimo darbai.
Be to, teritorija bus papildyta naujais želdiniais: numatyta pasodinti 43 medžius (tarp jų beržus, gluosnius, kriaušes, klevus ir pušis), taip pat 106 medžiakrūmius ir daugiau nei 1,2 tūkst. vienetų krūmų. Atnaujinus viešąją erdvę, ilgai naudotus pramintus takus pakeis aiškių trasų sistema. Vienose vietose takai taps mediniais laiptais ant polių, saugančiais medžių šaknis, kitur – švelnaus nuolydžio serpentinais, pritaikytais ir žmonėms su vežimėliais ar judėjimo negalia. Visa takų infrastruktūra sukurta taip, kad būtų maksimaliai prieinama ir neardytų reljefo. Pėstieji, žmonės su negalia, tėvai su vežimėliais pagaliau galės patogiai kirsti šlaitą.