Kaune atidaryti nauji senjorų globos namai: įkurtuvėse – ir kaimo gyvūnai

„Mūsų kuriami globos namai prasideda nuo žmonių, o ne nuo pastatų. Norėjome, kad ir atidarymo diena pirmiausia būtų skirta jiems. Žinome, kad gyvūnai senjorams suteikia daug džiaugsmo, todėl šią tradiciją, jau pasiteisinusią kituose „Gemma“ globos namuose, tęsime ir Kaune“, – sakė projektą plėtojusios bendrovės „Care Investments“ direktorius Jonas Zelba.
Nestandartinis požiūris į senjorų priežiūrą
Šiandien senjorų priežiūra – kur kas daugiau nei apgyvendinimas ar kasdienė pagalba. Svarbu sudaryti sąlygas žmonėms kuo ilgiau išlikti savarankiškiems, puoselėti socialinius ryšius, stiprinti sveikatą, užsiimti mėgstama veikla ir jaustis bendruomenės dalimi.
Pasak J. Zelbos, svarbiausias tikslas kuriant globos namus – sukurti vietą, kurioje senjorai jaustųsi kaip namuose, o jų artimieji būtų ramūs dėl teikiamos priežiūros. „Tikime, kad aukšta paslaugų ir gyvenimo kokybė prasideda nuo nuoširdaus dėmesio žmogui, profesionalios komandos ir aplinkos, kuri skatina aktyvų, orų bei visavertį gyvenimą“, – komentavo bendrovės „Care Investments“ direktorius.
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Į senjorų globos namų atidarymą kaimo gyvūnus atvežusi „Sostinės mini fermos“ įkūrėja Karolina Charlanova pasakojo, kad nors pastaraisiais metais lankytojai dažniausiai atvykdavo į ūkį, dabar su gyvūnais jie vėl vis dažniau vyksta patys. Kvietimą apsilankyti senjorų globos namų atidaryme ji priėmė su džiaugsmu, žinodama, kad kaimo gyvūnai senjorams gali suteikti daug šiltų emocijų.
„Esame atsidavę savo veiklai, todėl džiaugiamės matydami, kiek daug gerų emocijų, šypsenų ir nuoširdaus smalsumo mūsų gyvūnai suteikia ne tik vaikams, bet ir senjorams ar žmonėms, turintiems negalią. Nors dažnai manoma, kad visi senjorai puikiai pažįsta ūkinius gyvūnus, taip yra ne visada. Daugelis didmiesčiuose užaugusių žmonių neturėjo galimybės su jais artimai susipažinti, todėl toks susitikimas jiems tampa ypatinga patirtimi ir sukelia daug džiaugsmo“, – kalbėjo K. Charlanova.
Globos namai tampa pagalba visai šeimai
Viena pirmųjų „Gemma“ Marių namų gyventojų – iš Rokiškio rajono atvykusi Janina Kepenienė – pasakojo, kad ilgą laiką gyveno viena, tačiau po kojos operacijos kasdienė buitis tapo sudėtinga. Tuomet artimieji ėmėsi ieškoti sprendimo, kaip jai padėti, kol ji negali savimi pasirūpinti.
„Artimieji kartu svarstė, kaip man padėti šiuo laikotarpiu. Mano anūkas su žmona ieškojo senjorų globos namų ir sužinojo, kad Kaune, kur gyvena ir jie, netrukus bus atidaryti nauji, modernūs globos namai. Labai džiaugiuosi, kad tokie namai atsirado, ir kad aš esu čia. Pradžioje daug ko negalėjau, bet su specialistų pagalba viskas tampa vis lengviau“, – kalbėjo J. Kepenienė.
„Kiekvienas žmogus, atvykstantis gyventi į globos namus, atsineša savo gyvenimo istoriją, įpročius ir kasdienę rutiną. Todėl mums labai svarbu, kad šis pokytis būtų kuo sklandesnis, ir žmogus čia kuo greičiau pasijustų kaip namuose. Rūpinamės ne tik gyventojų sveikata ar kasdieniais poreikiais – siekiame, kad jie išliktų aktyvūs, bendrautų, dalyvautų įvairiose veiklose ir išsaugotų kuo daugiau savarankiškumo. Mūsų tikslas – sukurti aplinką, kurioje profesionali priežiūra derėtų su šiltu žmogišku ryšiu, kokybišku laisvalaikiu ir dėmesiu kiekvienam gyventojui“, – sakė „Gemma“ Marių namų vadovė Irma Černevičienė.
Pasitikėjimą kuria žmonės
Kaunietė Jūratė Jazbutienė, kurios tėvas apsigyveno senjorų namuose, pasakojo, kad nors globos namų pasirinkimas atrodo nemažas, daugelyje jų vietų nėra, todėl tenka laukti eilėse, nors laukti ne visada galima.
Ieškodama tinkamos vietos, J. Jazbutienė pasakojo susidūrusi ir su nekokybiška priežiūra. Sužinojusi, kad Kaune duris atvers nauji globos namai, nusprendė juos apžiūrėti. Moteris dalijosi, jog ją maloniai nustebino jaukios erdvės, šilta atmosfera ir bendrystės jausmas. Šiandien ji tėvą lanko kasdien, o globos namų darbuotojai, pasak pašnekovės, tapo tarsi šeimos dalimi.
„Mano akimis, labai svarbu suburti gerą kolektyvą. Čia dirba nuoširdūs žmonės, kurie į savo darbą įdeda visą širdį. Man pačiai čia gera būti, nes matau, kaip rūpestingai jie prižiūri mano artimąjį. Šie namai tapo tarsi antraisiais namais ne tik jam, bet ir man“, – komentavo J. Jazbutienė.
Moderni aplinka ir profesionali priežiūra
Marių namai suprojektuoti specialiai senjorų globai, todėl visa infrastruktūra pritaikyta vyresnio amžiaus žmonių poreikiams. Beveik 2 tūkst. kv. m ploto pastate įrengti vienviečiai ir dviviečiai kambariai, patogios bendrosios erdvės poilsiui, bendravimui ir laisvalaikiui, taip pat masažo kabinetas ir kineziterapijos salė.
Globos namuose nuolat dirba bendrosios praktikos slaugytojai, socialiniai ir individualios priežiūros darbuotojai bei užimtumo specialistai, o reabilitacijos paslaugas teikia profesionali komanda – kineziterapeutai, ergoterapeutai ir masažuotojai. Gyventojams užtikrinamos įvairios reabilitacijos ir fizioterapijos procedūros.
Marių namai įsikūrę strategiškai patogioje vietoje – Kauno marių regioniniame parke. Renkantis vietą buvo įvertintas patogus susisiekimas, paslaugų prieinamumas, išvystyta infrastruktūra ir bendruomenės poreikiai.
Pasak bendrovės „Care Investments“ direktoriaus J. Zelbos, tinkamai parinkta vieta yra svarbi gyvenimo kokybės dalis – ji padeda gyventojams išlaikyti įprastą gyvenimo ritmą ir ryšį su artimaisiais.
Vasaros pabaigoje Kaune, V. Krėvės prospekte, bus pradėti statyti dar vieni 3 500 kv. m ploto „Gemma“ Dainavos senjorų globos namai. Juose vienu metu galės gyventi iki 130 senjorų. Tai bus jau antrasis „Gemma“ globos namų projektas Kaune.
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