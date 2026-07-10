Slapta žalioji oazė: pastatai, kurių tikrasis grožis pasimato tik įžengus į vidų

Iš išorės „La Vallée Verte“ atrodo kaip trys tvarkingai išdėstyti gyvenamieji blokai sudėtingos formos sklype. Stogų linijų kampai užtikrina, kad nė vienas pastatas nemestų šešėlio ant kito, todėl kiekvienas iš jų gauna maksimalų Saulės spindulių kiekį. Tačiau sklypo širdyje viskas yra visiškai kitaip.
Centre yra kiemas, kuriame, jei stovėtume viduryje, matytume vešlią lauko erdvę, nuo apačios iki viršaus pilną mažų medžių, krūmų ir įvairių augalų. Butai orientuoti į vidų ir turi langus per visą aukštį, ir tai veda į privačias lodžijas, kurių kiekviena apstatyta įvairių dydžių vazonais su augalais.
Architektai norėjo sukurti natūralaus slėnio atmosferą, todėl kiekviename aukšte auga skirtingos augalų rūšys, atspindinčios įvairią, natūralią ekosistemą.
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Tačiau visa ši žaluma reikalauja priežiūros. Tad pasitelkus šiek tiek kūrybiškumo ir žaismingumo, kiekvienoje lodžijoje bendroje sienoje įrengtos durys, kurių forma primena žmogų, dėvintį plačiabrylę skrybėlę.
„Žaliasis kiemas – tarsi paslaptingas pasaulis, beveik atskirtas nuo likusios kaimynijos. Buvimas ten tampa bendru lankytojų ir gyventojų patyrimu“, – teigia vienas iš „MVRDV“ steigėjų Winy Maasas.
„La Vallée Verte“ filosofija skiriasi nuo kitų žaliųjų gyvenamųjų projektų – pavyzdžiui, „Wonderwoods Vertical Forest“ Utrechte, Nyderlanduose, kuriame auga 360 medžių ir 50 000 įvairių vietinių rūšių augalų. Tai vaizdas, kuriuo gali grožėtis visas miestas – tačiau norint visapusiškai įvertinti „La Vallée Verte“, reikia įžengti į vidų.
Dar vienas pavyzdys projekto, kuris artimas tam, ką pasiekė „La Vallée Verte“, yra „One River North“ apartamentai Denveryje, Kolorade, JAV. Amerikietiškajame projektas laikosi kanjono formų – tai tarsi lauko erdvė, išskobta pastate ir užpildyta augalais. Į abi vietas gyventojai gali lengvai patekti, tačiau jos paslėptos nuo gatvės.
Trys „La Vallée Verte“ pastatų blokai užima iš viso 5 250 kv. m plotą ir juose iš viso yra 70 butų. Projektas skirtas pritraukti įvairių socialinių sluoksnių gyventojus – nesvarbu, ar jie gyvena vieni, ar su šeima. Vieno iš daugiabučių pirmame aukšte įrengtas vaikų darželis, turintis savo atvirą erdvę kieme.
Kadangi sklypas yra Garonos upės, kuri yra linkusi patvinti, krante, pirmame aukšte esantys butai yra pakelti virš gatvės lygio, kad vanduo galėtų nutekėti po jais. Automobilių stovėjimo aikštelė yra netoliese esančiame pastate (taip pat esančiame virš gatvės lygio).
„La Vallée Verte“ yra vienas iš 144 sklypų, numatytų Bastide Niel bendrajame plane. Tai „MVRDV“ parengtas planas, skirtas buvusio pramoninio rajono ir kareivinių teritorijos pertvarkymui.
Pastatas atitinka ilgą tvarumo reikalavimų sąrašą, kaip numatyta bendrajame plane. Pavyzdžiui, jis prijungtas prie bendros centralizuoto šildymo sistemos, dalį elektros energijos gauna iš stogo saulės kolektorių ir pastatytas ant porėtos dangos, kuri sugeria lietaus vandenį, o ne nukreipia jį tiesiai į kanalizaciją, rašo „New Atlas“.
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