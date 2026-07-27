Niujorke pradėtas statyti ilgai lauktas dangoraižis – užbaigs Pasaulio prekybos centro panoramą

Naujasis dangoraižis iškils greta aukščiausio JAV pastato „One World Trade Center“. 55 aukštų bokšte bus įrengta beveik 186 tūkst. kv. metrų ploto, o didžiąją jo dalį užims biurai.
Pagrindine pastato nuomininke taps finansinių paslaugų bendrovė „American Express“, čia perkelsianti savo pasaulinę būstinę. Skaičiuojama, kad pastate galės dirbti apie 10 tūkst. žmonių.
Fasadas kils laiptais
„2 World Trade Center“ išsiskirs laiptuotu siluetu. Kylant į viršų pastato tūris palaipsniui trauksis, o skirtinguose aukščiuose bus įrengtos atviros terasos ir gausiai apželdinti sodai.
Architektų vizualizacijose matyti, kad žaluma bus sodinama ne tik ant didžiųjų terasų, bet ir pastato kampuose. Taip siekiama vizualiai susieti bokštą su medžiais bei viešosiomis erdvėmis, įrengtomis Pasaulio prekybos centro komplekso apačioje.
Stiklinis dangoraižio fasadas atrodys santūriai, tačiau laiptuota forma ir žalieji intarpai turėtų padėti jam išsiskirti iš daugelio įprastų Niujorko biurų bokštų.
„Foster + Partners“ prie projekto grįžo po ne vienus metus trukusių architektūrinių permainų. Iš pradžių bokštą taip pat projektavo ši studija, vėliau darbas buvo perduotas Bjarke Ingelso vadovaujamai įmonei BIG, pasiūliusiai iš stambių tūrių sudėlioto pastato viziją. Galiausiai jos atsisakyta, o projektas vėl patikėtas „Foster + Partners“.
Laukė daugiau nei dešimtmetį
Nors simbolinė statybų pradžios ceremonija surengta tik šį mėnesį, pirmieji parengiamieji darbai sklype prasidėjo dar 2008 metais. Didžiuliai požeminiai būsimo dangoraižio pamatai buvo baigti 2013-aisiais, tačiau antžeminė dalis taip ir nepradėta statyti.
Projektas ilgus metus strigo dėl besikeitusių architektūrinių sprendimų ir neaiškumo, kas užims milžiniškas biurų erdves. Situacija pasikeitė „American Express“ nusprendus šiame pastate įkurti naują pasaulinę būstinę.
Bokštą vystys nekilnojamojo turto bendrovė „Silverstein Properties“, daug metų dalyvaujanti atkuriant Pasaulio prekybos centro teritoriją. Sklypas priklauso Niujorko ir Naujojo Džersio uostų administracijai, o vystytojas juo naudojasi pagal ilgalaikę nuomos sutartį.
Akcentuoja Niujorko atsparumą
Niujorko ir Naujojo Džersio uostų administracijos vykdomoji direktorė Kathryn Garcia teigė, kad statybų pradžia, artėjant 25-osioms rugsėjo 11-osios išpuolių metinėms, yra svarbi ne tik Žemutiniam Manhatanui.
Pasak jos, projektas simbolizuoja Niujorko stiprybę ir gebėjimą atsitiesti po tragedijos. Naujas bokštas turėtų padėti užbaigti teritorijos atkūrimą ir sustiprinti jos, kaip verslo, atminimo, kultūros, turizmo bei visuomeninio gyvenimo centro, vaidmenį.
Pasaulio prekybos centro komplekse jau stovi „One World Trade Center“, biurų bokštai „3 World Trade Center“ ir „4 World Trade Center“, veikia Rugsėjo 11-osios memorialas bei muziejus, transporto centras „Oculus“ ir kitos viešosios bei kultūrinės erdvės.
„2 World Trade Center“ taps paskutiniu šiame komplekse numatytu komerciniu dangoraižiu. Jį užbaigti planuojama 2031 metais.
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