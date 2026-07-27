Paskelbta, kaip atrodys ambicingas Vilniaus projektas – tokio centro Lietuva dar neturėjo

Galutinė laimėtojų eilė paaiškėjo patikrinus dalyvių kvalifikaciją ir atlikus kitas būtinas viešųjų pirkimų procedūras, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Tarptautinis konkursas leido išrinkti architektūrinę viziją, kuri geriausiai atspindi Vilniaus ambicijas. Laimėjusi idėja išsiskiria ne tik architektūrine kokybe, bet ir siekiu kurti ilgalaikę vertę miestui – stiprinti Vilniaus matomumą tarptautiniame žemėlapyje, prisidėti prie ekonomikos augimo ir atverti šalia esančią Neries pakrantės dalį žmonėms.
Džiaugiamės sulaukę daug stiprių pasiūlymų ir dėkojame visiems konkurso dalyviams“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
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Su architektūrinio konkurso laimėtoju bus pradedamos neskelbiamos derybos dėl Vilniaus kongresų centro ir jo prieigų projekto parengimo sutarties pasirašymo.
„Birželį pristatėme preliminarią konkurso laimėtojų eilę, o šiandien jau galime paskelbti galutinius rezultatus. Atrinkti vieno svarbiausių Vilniaus strateginių projektų viziją buvo atsakingas ir kruopštus procesas, pareikalavęs daug komisijos, ekspertų bei mūsų komandos darbo. Užbaigę šį etapą, dedame pastangas, kad jau šį rudenį pasirašytume projektavimo sutartį“, – teigia konkursą organizuojančios sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovės Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Vilniaus vystymo kompanijos organizuotame tarptautiniame architektūrinės idėjos konkurse viešųjų pirkimų reikalavimus atitiko 17 iš 28 pateiktų pasiūlymų, kurie buvo įvertinti komisijos. Antrąją ir trečiąją vietas galutinėje eilėje užėmė architektūrinė vizija „UNFOLD“, kurios autoriai – MB „Studija Heima“, ir vizija „FOREST FORUM VILNIUS“, projektuota įmonės „KRS“. Su visais darbais galima susipažinti oficialioje konkurso svetainėje www.vilniuscongresscentre.lt.
Idėjas vertino patyrę architektai ir srities ekspertai – danų architektė bei urbanistikos ekspertė, architektų studijos „Juul Frost Arkitekter“ bendraįkurėja Helle Juul, Vilniaus miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė, architektas, architektų studijos „Aketuri Architektai“ vadovas Lukas Rekevičius, architektas, „G. Natkevičius ir partneriai“ vadovas Gintautas Natkevičius, „Arches“ partneris, VILNIUS TECH profesorius Edgaras Neniškis, „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Konkursui teritorijoje tarp Seimo rūmų ir Geležinio Vilko gatvės architektai turėjo sukurti aukščiausios architektūrinės kokybės pastatą, skirtą tarptautinėms konferencijoms, kongresams ir aukšto lygio politiniams renginiams. Planuojamas apie 31 500 kv. m ploto Kongresų centras talpins apie 17 įvairaus dydžio salių, kurias būtų galima pritaikyti įvairaus masto renginiams bei priimti iki 4 500 dalyvių. Šiuo metu Lietuva neturi specializuoto centro, galinčio talpinti 2000 ir daugiau dalyvių vienoje vietoje, todėl prarandamos galimybes pritraukti didelio masto tarptautinius renginius.
Be pastato projektavimo, architektams buvo pavesta sukurti patrauklią, įtraukią ir viešai prieinamą Neries pakrantės erdvę ties statomo naujo pėsčiųjų tilto prieigomis. Ši teritorija turėtų funkciškai ir vizualiai derėti su bendra Neries pakrančių vystymo vizija bei Kongresų centro aplinka.
„Kurdami šį projektą siekiame, kad jis natūraliai įsilietų į miestą ir taptų jo viešųjų erdvių tęsiniu. Pastatas jautriai reaguoja į aplinką – Seimo rūmus, Neries krantinę ir būsimą pėsčiųjų tiltą, kurie formuoja šios vietos charakterį. Tūriai išskaidyti ir laipsniškai žemėja upės bei Seimo kryptimi, todėl naujasis kompleksas neužgoš svarbių miesto simbolių, o papildys juos, kurdamas patrauklią ir žmonėms atvirą erdvę“, – sako pirmosios vietos laimėtojo „IMPLMNT architects“ architektas Aurimas Syrusas.
Tarp ryškesnių „IMPLMNT architects“ studijos projektų – Vilniaus vystymo kompanijos projektų krepšelyje esantis Vilniaus lengvosios atletikos maniežas Žirmūnuose, „Stasys Museum“ Panevėžyje.
Atviras tarptautinis architektūrinis konkursas Vilniaus kongresų centro idėjai atrinkti buvo paskelbtas pernai gruodžio pradžioje. Prizinis fondas – 100 000 eurų. Pirmajai vietai bus skirta 50 000 eurų, antrajai – 30 000 eurų, o trečiajai – 20 000 eurų.
Vilniaus kongresų centrą planuojama pastatyti iki 2031 metų pabaigos.
konferencijų ir kongresų centrasValdas BenkunskasVilnius
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