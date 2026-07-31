Ant XIX amžiaus sandėlio stogo iškilo 283 kv. metrų prabangus namas – su sodu ir vaizdais į Londoną

Apie neįprastą architektų projektą rašo leidinys „New Atlas“.
Londone veikianti architektūros studija „David Kohn Architects“ ant istorinio sandėlio suprojektavo 283 kvadratinių metrų ploto būstą „Smart’s Place“, dar vadinamą „House on a Hill“ – namu ant kalvos.
Nors pastatas iš tiesų yra ant plokščio sandėlio stogo įrengtas antstatas, architektai siekė, kad jis atrodytų ir būtų suvokiamas kaip savarankiškas namas su nuosavu žemės lopinėliu.
Studijos teigimu, daugelis ant stogų statomų priestatų atkartoja po jais esančių pastatų formą arba lieka vizualiai jiems pavaldūs. Šiuo atveju pasirinktas priešingas kelias – sandėlio stogas traktuotas kaip naujas žemės paviršius, ant kurio iškilo savarankiškas dviejų aukštų pastatas.
Išsiskiria neįprastu plytų mūru
Namas beveik visas apdailintas tamsaus slyvų atspalvio plytomis. Jos pasuktos siaurąja puse ir sumūrytos vertikaliai, neperstumiant eilių.
Toks mūras sukuria tankų, reljefišką fasado paviršių ir skiriasi nuo tradicinio horizontalaus plytų mūro, būdingo aplinkiniams Londono pastatams.
Vis dėlto tamsi plytų spalva ir šviesus skiedinys leidžia naujajam statiniui išlaikyti ryšį su istorine aplinka.
Dviejų aukštų antstato tūris laiptuotai traukiasi nuo pastato kraštų ir prisitaiko prie nevienodo aplinkinių stogų aukščio. Dėl to prie pagrindinių patalpų atsirado kelios skirtingo dydžio terasos.
Jų apželdinimą sukūrė žinomas britų kraštovaizdžio architektas Toddas Longstaffe’as-Gowanas.
Svetainės sujungtos į vieną erdvę
Pirmajame namo aukšte įrengtas valgomasis, biblioteka ir svetainė. Šios patalpos išdėstytos anfilados principu – viena paskui kitą ir be jas skiriančių durų.
Kasdien jos gali veikti kaip atskiros, jaukios erdvės, tačiau priimant svečius susijungia į vieną ilgą ir lengvai pereinamą patalpų seką.
Visos pagrindinės gyvenamosios erdvės orientuotos į pietus. Iš jų pro išsikišusius erkerius ir didelius langus atsiveria Londono panorama.
Šiaurinėje pastato dalyje, palei bendrą sieną, sutelktos pagalbinės patalpos – virtuvė, laiptai, vonios kambariai ir liftas, kuriuo galima patekti į žemiau esančius pastato aukštus.
Istorinį sandėlį būsto savininkas įsigijo ir naudoja kaip biurą, o ant jo stogo įrengtas namas tapo gyvenamąja pastato dalimi.
Namai pritaikyti meno kolekcininkui
Būsto savininkas kolekcionuoja meno kūrinius ir keramiką, todėl interjere daug dėmesio skirta jų eksponavimui.
Į antrą aukštą veda lenkti laiptai, kuriuos iš viršaus apšviečia apvalūs stoglangiai. Abiejuose aukštuose įrengtos lentynos, medžio apdailos plokštės ir specialūs bėgeliai meno kūriniams kabinti.
Antrajame aukšte yra du miegamieji su atskirais vonios kambariais ir darbo kambarys. Kaip ir apačioje, kiekviena pagrindinė patalpa turi erkerį ir savo terasą.
Viršutiniame aukšte langai labiau atitraukti nuo fasado krašto, todėl čia suformuotos privatesnės lauko erdvės, iš kurių taip pat atsiveria miesto vaizdai.
Architektai nurodo, kad lenktos ir kampuotos patalpų formos buvo kuriamos atsižvelgiant į skirtingus vaizdus į Londono panoramą. Net valgomojo zona įrengta lenktame erkerio tūryje.
Įkvėpimo ieškojo istoriniuose namuose
Studijos įkūrėjas Davidas Kohnas yra sakęs, kad projektuojant būstą remtasi įvairiais gyvenamosios architektūros pavyzdžiais – nuo sero Johno Soane’o muziejaus Londone iki „Villa Necchi Campiglio“ Milane.
Įtakos projektui turėjo ir ankstesni studijos darbai, tarp jų – Dorseto grafystėje pastatytas „Red House“.
Šis namas 2022 metais pelnė Karališkojo britų architektų instituto, arba RIBA, Metų namo apdovanojimą. Vertinimo komisija tuomet išskyrė ir anfilados principu suformuotas erdves, kurios nuo įėjimo sklandžiai pereina į svetainę, virtuvę ir valgomąjį.
Pats „Smart’s Place“ projektas taip pat sulaukė profesinio įvertinimo – 2026 metais jam skirtas nacionalinis RIBA apdovanojimas.