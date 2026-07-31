Atidarytas vienas įspūdingiausių muziejų pasaulyje: po jo stogu – 4,6 mlrd. metų istorija

Šendženo gamtos istorijos muziejus iškilo Pingshano rajone, prie Janzi ežero. Tai pirmoji tokio pobūdžio institucija didžiuliame pietų Kinijos regione, apimančiame Šendženą, Honkongą, Guangdžou ir kitus miestus.
Pastatą suprojektavo Danijos architektūros studija „3XN“ kartu su „B+H Architects“ ir „Zhubo Design“. Muziejaus forma primena lenktą skulptūrą, o didelė jo stogo dalis pritaikyta lankytojams – čia galima vaikščioti tarsi parke ir grožėtis aplinkinėmis šlapynėmis bei ežero vaizdais.
Architektai pastatą projektavo taip, kad jis kuo labiau susilietų su aplinka. Lenktos muziejaus linijos atkartoja greta esančio vandens telkinio formas, o viešosios erdvės leidžia žmonėms teritorija naudotis net ir neužėjus į muziejaus vidų.
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Liepos 28 dieną oficialiai atidarytas muziejus skirtas ne tik ekspozicijoms. Jame įrengtas gamtos istorijos tyrimų centras, laboratorijos, mokslinės kolekcijos, edukacinės erdvės ir astronomijos observatorija.
Muziejaus ekspozicijos pasakoja apie maždaug 4,6 mlrd. metų Žemės istoriją – nuo planetos susiformavimo ir pirmųjų gyvybės formų iki dinozaurų, žinduolių bei žmonių atsiradimo.
Didelė dalis ekspozicijų skirta dinozaurams, tačiau muziejuje taip pat pristatoma pietų Kinijos biologinė įvairovė, Guangdongo provincijos ir Perlų upės deltos gyvūnija bei augalija.
Lankytojams rodoma, kaip rūšys milijonus metų prisitaikė prie aplinkos pokyčių ir kokių priemonių šiuo metu imamasi siekiant apsaugoti nykstančias buveines.
Atskira ekspozicijos dalis pasakoja apie paties Šendženo transformaciją. Per kelis dešimtmečius buvęs žvejų kaimelis tapo vienu svarbiausių Kinijos technologijų, dirbtinio intelekto ir robotikos centrų.
Muziejaus kūrėjai siekė parodyti, kaip sparčiai augantis miestas gali derinti technologinę plėtrą, mokslinius tyrimus ir gamtos apsaugą.
Naujasis muziejus turėtų tapti tarptautiniu gamtos istorijos tyrimų centru, kuriame dirbs geologai, antropologai, zoologai ir kitų sričių mokslininkai. Kartu tai bus visuomenei atvira edukacinė ir laisvalaikio erdvė.
Didelė dalis pastato išorinių erdvių lankytojams prieinama nemokamai.