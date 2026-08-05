Atrodo lyg fantastinio filmo dekoracija: lietuvių pamėgtame mieste iškils milžiniškų uolų bokštas

Apie neįprastą sumanymą paskelbė pasaulyje žinoma Nyderlandų architektūros studija MVRDV, laimėjusi socialinės įmonės „Shift“ surengtą tarptautinį architektūros konkursą. Projektas pavadintas „Rotterdam ROCKS!“.
Naujas kultūros ir įvairios paskirties kompleksas turėtų iškilti pietiniame Maso upės krante, būsimame Roterdamo Waterkant rajone.
Pastatas ne tik išsiskirs sunkiai su kuo nors supainiojama išvaizda. Jis kuriamas kaip lankytojams atvira vertikali gamtos, kultūros ir pramogų erdvė, skirta atkreipti dėmesį į klimato kaitą ir paskatinti žmones keisti kasdienius įpročius.
Septynios milžiniškos uolos
Projektą sudarys septyni vienas ant kito sukrauti, netaisyklingų formų tūriai, primenantys samanomis ir augalais apaugusias uolas.
Aplink juos vingiuos lauko laiptai, takai ir apželdintos terasos. Kildami aukštyn lankytojai galės pasiekti viešą apžvalgos aikštelę, o pastato viršuje numatyta dar viena stogo terasa, iš kurios atsivers Roterdamo panorama.
Architektai siekia, kad prie upės kuriamas parkas nesibaigtų ties pastato sienomis, bet tarsi užkoptų ant jų ir tęstųsi vertikaliai.
Todėl statinio fasade numatomos įvairaus dydžio įdubos, ertmės, kanalai ir nišos. Jose galės kauptis vanduo, bus pilama žemė, sodinami augalai, o dalis ertmių taps paukščių, vabzdžių, šikšnosparnių ir kitų gyvūnų buveinėmis.
Skirtingose pastato pusėse susidarys nevienodos saulės, pavėsio, drėgmės ir vėjo sąlygos. Atsižvelgiant į jas bus parenkami augalai, įrengiamos vandens sistemos, poilsio vietos ir gyvūnams tinkamos slėptuvės.
Viduje – urvus primenančios erdvės
Ne mažiau neįprastai turėtų atrodyti ir statinio vidus. Lankytojai judės per urvus primenančias erdves, kurias jungs laiptai, rampos, liftai, galerijos ir terasos.
Pastato tūriai bus išdėstyti aplink du pagrindinius maršrutus. Vienas jų ves per parodų ir lankytojų patirčių erdves, kitas bus skirtas viešbučio bei kitoms komplekso funkcijoms. Dar vienas takas drieksis pastato išore ir kils iki apžvalgos terasos.
Pagrindiniu komplekso traukos objektu taps maždaug 5 tūkst. kv. metrų ploto interaktyvi ekspozicija „Elysium“. Joje pasitelkiant meną, pasakojimus ir technologijas bus kalbama apie gamtą, energetiką, keliones, išteklius bei žiedinę ekonomiką.
Komplekse taip pat suplanuotas 200 kambarių viešbutis, konferencijų ir renginių erdvės, restoranai, maisto halė, bendruomenei skirtos patalpos ir apžvalgos aikštelės. Visas MVRDV nurodomas projekto plotas siekia apie 20 tūkst. kv. metrų.
Pastatas taps eksperimentu
Ambicinga ne tik „Rotterdam ROCKS!“ išvaizda, bet ir siūlomi jo statybos būdai.
Projektuotojai numato naudoti pakartotinai panaudotas plieno konstrukcijas, mažesnio anglies dioksido pėdsako betoną, biologinės kilmės medžiagas ir išardomas konstrukcijas. Taip pat planuojama išbandyti robotizuotą gamybą bei didelio masto 3D spausdinimą.
Pastato dalys būtų projektuojamos taip, kad ateityje jas būtų galima išardyti, panaudoti dar kartą arba pakeisti naujomis.
Architektai neslepia, kad toks projektas pats savaime kelia prieštaravimą – naujo didelio pastato statyba visuomet daro poveikį aplinkai. Todėl statybų procesą ketinama paversti viešu eksperimentu, atvirai parodant, kurie mažiau taršios statybos sprendimai pasiteisina, o kurie – ne.
Pastate taip pat planuojama realiuoju laiku rodyti duomenis apie energijos gamybą ir vartojimą, vandens apytaką, temperatūrą, augalijos būklę, biologinę įvairovę ir naudojamų medžiagų savybes.
Nugalėjo 80 pasiūlymų konkurse
Tarptautinis konkursas buvo paskelbtas 2025 metais. Pirmajame jo etape sulaukta 80 pasiūlymų, o į finalą pateko penkios garsios architektų komandos.
Dėl galimybės kurti naują Roterdamo traukos objektą varžėsi MVRDV, „Heatherwick Studio“, „Mecanoo“, „Ecosistema Urbano“ ir „Office for Political Innovation“.
Vertinimo komisija MVRDV projektą pavadino drąsiu ir netradiciniu, galinčiu sužadinti lankytojų vaizduotę ir kitaip prabilti apie tvarumą.
„Rotterdam ROCKS!“ numatytas naujame Waterkant rajone, kuriame planuojama pastatyti apie 3750 būstų, mokyklų, biurų, restoranų, sporto ir kultūros erdvių. Čia taip pat turėtų atsirasti nauja geležinkelio stotis, tiltas per Maso upę bei greitojo tramvajaus jungtis.
Kol kas projektas yra ankstyvajame rengimo etape. Patobulinta konkursą laimėjusi vizija buvo pristatyta prieš 2026 metų rudenį numatytas konsultacijas su vietos bendruomene. Tiksli statybų pradžios ir komplekso atidarymo data kol kas nepaskelbta.
Parengta pagal „New Atlas“