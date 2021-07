Beveik 2000 kvadratinių metrų erdvėje išsidėsčiusios patalpos – gerokai ergonomiškesnės, įrengtos atsižvelgiant į pandeminius iššūkius bei pritaikytos kompanijos tikslui plėstis.

Negana to, pastate įdiegtų į čia įsikūrusios bendruomenės komfortą orientuotų sprendimų pažangą patvirtina pasaulinis standartas.

Istorinių Kauno klestėjimo laikus atspindinčių „Art Deco“ stiliaus statinių apsuptyje iškilusio BLC verslo centro plotas – 20 000 kv. m.

Konkurencingai ir sparčiai besivystančiai IT paslaugų paketą visame pasaulyje siūlančiai kompanijai iš jų priklausys kol kas maždaug dešimtadalis, tačiau ambicinguose planuose – tiek komandos didinimas, tiek naujojo biuro plėtra, kuriai čia sąlygos itin palankios.

Dar dviem verslo centro aukštais kompanija dalysis kartu su partneriais „SneakyBox“, „Adeo Web“ ir „Tandemum“, mat į naujus namus persikelia visas informacinių technologijų bendrovių, kuriam priklauso ir „TeleSoftas“, klasteris „Blaster“.

Klasterio nariai susitiks bendroje virtuvėje, atviro tipo darbo erdvėse bei unikalioje poilsio zonoje – terasoje ant stogo su nuostabiu vaizdu į rekonstruotą ir gyvybės prisipildžiusią Vienybės aikštę.

Minėtosios kompanijos itin sėkmingai veikia ir gyvena kartu nuo 2015 m., tad aikštės pavadinimas simbolizuoja dar vieną prasmingos draugystės etapą.

Sprendimą persikelti į BLC verslo centrą padiktavo ir pastarieji metai, ateityje pasikartosiančių virusų tikimybė bei noras sukurti komfortišką aplinką darbuotojams.

Anot „TeleSofto“ direktoriaus Algirdo Stonio, keičiantis situacijai pasaulyje įmonių vadovams reikia gerokai daugiau lankstumo, koreguojant darbo stilių ir atsižvelgiant į naujus komandos įpročius.

„Pasibaigus karantinui ir persikėlus į naujas patalpas, mūsų darbuotojai ir toliau galės derinti darbą nuotoliniu būdu bei darbą biure. Be to, kabinetinė sistema palankesnė, jei vėl prasidėtų susirgimai – izoliuotis reiktų tik tame pačiame aukšte dirbančioms komandoms, o ne visai įmonei“, – dėsto A.Stonys.

BLC verslo centrą plėtojančios „SBA Urban“ komercijos direktorius Giedrius Muliuolis pabrėžia komfortiškos ir modernios biurų aplinkos svarbą plėtojant projektus ir padedant įsikurti įmonėms.

„Mūsų tikslas – progresyvioms ir visame pasaulyje sėkmingai konkuruojančioms Lietuvos IT kompanijoms pasiūlyti biurą, kuris užtikrina sveiką aplinką komandos nariams ir skatina produktyvų darbą. Tai ne tik nuomininko, bet ir mūsų, verslo centro vystytojų, misija. Be to, BLC verslo centras įsikūręs strategiškai patrauklioje vietoje pačioje Kauno širdyje, todėl veržlią plėtrą planuojančiam „TeleSoftui“ ir kitoms „Blasterio“ kompanijoms greta įsikūrę universitetai ir jų talentai yra tarsi ant delno“, – teigia G.Muliuolis.

Siekis sukurti saugią, sveiką ir malonią aplinką diktuoja naujojo biuro išplanavimo ir įrengimo sprendimus

Ankstesniame „TeleSofto“ biure darbas vyko atviro tipo erdvėse, kuriose netrūksta dinamiško, smagaus bendravimo, stipraus bendruomeniškumo jausmo.

Visgi darbuotojų apklausa parodė, kad kasdienes užduotis dirbant tokiu principu atlikti sunkiau, mat kai kuriems kolegų šurmulys, kiti pašaliniai garsai gali tapti iššūkiu, trukdančiu susikaupti.

Be to, atviro tipo erdvėse praktiškai neįmanoma užtikrinti kiekvienam darbuotojui reikalingo pakankamo kiekio natūralios šviesos – sename „TeleSofto“ biure jos teko vos pusei kolektyvo.

Įmonės vadovas A.Stonys įsitikinęs, kad dėmesys kolektyvo poreikiams šiandien kaip niekada svarbus. Gera emocinė savijauta darbo vietoje yra vienas esminių specialistų poreikių, jiems būtina sukurti saugią, sveiką ir malonią aplinką.

Šiuo tikslu penkiuose naujojo „TeleSofto“ biuro aukštuose bus įrengti kabinetai nedidelėms komandoms iki 16 žmonių. Tai garantuos daugiau produktyvumo, o einamuosius komandos klausimus aptarti bus lengviau.

Kiekviena jų turės galimybę susikurti ir savo erdvės vidinę kultūrą dėl darbo ir laisvalaikio ar tylos valandų, kabineto interjero.

Kol kas visiškai bus įrengtos 193 asmeninės darbo vietos, dar 10 išliks bendradarbystės tipo. Čia darbuotojų lauks 26 erdvės susitikimams, pokalbiams skirti kambariai, skirtingos poilsio zonos bei virtuvėlės.

Kuomet daugelis namus perdaro į biurus, „TeleSoftas“ biurą perdaro į namus

Naujas modernus BLC verslo centras sertifikuotas pagal pasaulinį FITWEL standartą, pabrėžiantį, jog pastatas atliepia tvarumo principus, o jame įdiegti sprendimai prisideda prie darbuotojų komforto, sveikatinimo, aktyvumo bei užtikrina sveiką darbinę aplinką.

„TeleSofto“ darbuotojai galės lankyti BLC vykstančius jogos užsiėmimus, funkcines treniruotes ir kitas ilgainiui atsirasiančias fizinę savijautą gerinančias veiklas, mankštintis sporto kambaryje, naudotis persirengimo kabinomis bei dušais.

Keliaujantiesiems į darbą dviračiais, sudaryta galimybė saugiai juos palikti, automobilius bus galima statyti modernioje požeminėje stovėjimo aikštelėje.

Anot Redos Aleksandravičienės, „TeleSofto“ infrastruktūros vadovės, kuomet daugelis pastaruoju metu namus perdaro į biurus, „TeleSoftas“ biurą siekia paversti namais.

„Per karantiną skaitmeniniai įrankiai tikrai pasirodė neįkainojami, o darbas per nuotolį – neretam ir labai priimtinas. Tačiau gyvas kontaktas darbiniais klausimais, vieniems kitus pažinti padedantis neformalus bendravimas prie kavos puodelio ir apskritai ofiso kasdienybė – dalykai, kurių virtualiuose susitikimuose puoselėti neįmanoma arba labai sunku. Naująjį biurą kūrėme galvodami apie komfortišką ir jaukią namų atmosferą, kuri primintų, kaip gera dirbti ir leisti laiką drauge“, – dėsto R.Aleksandravičienė.

Paskutiniai įrengimo ir darbuotojų įsikraustymo darbai vyks visą liepos mėnesį. Iki metų galo „TeleSofto“ planuose plėsti komandą visuose trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose ir įdarbinti dar beveik pusę šimto darbuotojų.