Šviesa namuose gali pakeisti absoliučiai viską: kelios pamokos

Jaukus ir ramus apšvietimas išmaniuosiuose namuose

Išmanusis apšvietimas ypatingas tuo, kad juo atveriamos praktiškai neribotos namų apšvietimo galimybės. Išmaniai reguliuojant jo intensyvumą, tas pats šviestuvas gali atlikti gerokai daugiau: spinduliuoti ryškią, šaltesnio atspalvio šviesą darbui arba prigesintą ir šiltą šviesą atsipalaidavimui, vakarienei ar tiesiog jaukiam pasibuvimui su šeima.

Interjero dizainerė Rugilė Jautakaitė pasakoja, kad daugiausiai jaukumo namuose suteiks būtent prislopintas, šiltas apšvietimas. Jis ypač tinkamas vakare, nes sumažina akių įtampą ir skatina ramybės pojūtį. Taip pat labai patogu turėti keletą skirtingų, išmaniųjų namų sistema kontroliuojamų apšvietimo scenarijų, kai skirtingiems poreikiams derinami įvairūs šviesos šaltiniai ir jų išdėstymas:

„Iki šiol yra gajus mitas, kad esant didelei kompanijai namuose, reikia kuo daugiau apšvietimo, kad būtų ryškus ir viskas gerai matytųsi. Praktika visgi rodo, kad žymiai geriau jaukumui pasitarnauja keletas „jaukių“ apšvietimo scenarijų. Pavyzdžiui, paliktas įjungtas foninis virtuvės ar užuolaidų apšvietimas nišose, sieniniai šviestuvai. Be to, name esant daugiau apšvietimo scenarijų, išmaniųjų namų sprendimas leidžia atsisakyti daugybės jungiklių. Kuo didesnis jų skaičius, tuo sunkiau įsiminti, kas su kuo valdoma.“

Dizainerė taip pat atkreipia dėmesį, kad šilta, pritemdyta šviesa sukuria jaukesnę atmosferą nei ryški, šalto atspalvio šviesa. Todėl ji pataria vengti šaltą atspalvį skleidžiančio apšvietimo. Prislopintas, šiltas apšvietimas taip pat puikiai tinka miegamuosiuose, nes padeda organizmui greičiau pasiruošti ramiam ir kokybiškam miegui.

Išmanusis apšvietimas – paprasta prabanga kiekvienuose namuose

Dažnai išmanieji namai ir tokie jų sprendimai kaip išmanusis apšvietimas asocijuojasi su itin didelėmis investicijomis. Tačiau, kaip aiškina „JUNG Vilnius“ direktorius Raimundas Skurdenis, gali būti ir kitaip:

„Pavyzdžiui, išmanesnių namų sistema diegiama klasikinėje elektros instaliacijoje. Ją galima diegti palaipsniui, pagal prioritetus ir galimybes, nereikia ardyti sienų ar diegti specialios infrastruktūros. Tad jei norisi „išmanizuoti“ tik apšvietimą, su tam tikra sistema, tai lengva padaryti. Tai yra ekonomiškesnis išmanesnių namų sprendimas, labai tinkantis renovuojamuose namuose, nes nereikia nieko griauti ar ardyti, tokiu atveju reikėtų tik pasisamdyti specialius mokymus baigusį elektros instaliacijos specialistą.

Išmanesnių namų sistema – JUNG HOME – diegiama tiesiog pakeičiant esamus jungiklius, šviesos reguliatorius ir kitus komponentus išmanesniais analogais. Tarpusavyje jie susiejami belaidžiu, šifruotu „Bluetooth® Mesh“ ryšiu. Toliau apšvietimas valdomas įprastai, naudojant fizinius jungiklius arba išmaniau – per programėlę telefone.“

Jam antrina ir interjero dizainerė – jei esate linkę į technologijas, tikrai įvertinsite išmaniųjų namų teikiamas naudas: „Išmaniosios sistemos žymiai palengvina buitį namuose. Ypač jei turite išmaniųjų prietaisų, kuriuos galite valdyti dar net neįžengus į namus. Pradinė investicija į išmanius namus ar bent jau išmanųjį apšvietimą gali atrodyti didesnė, bet ilgainiui tai suteiks daugiau džiaugsmo ir patogumo. Tad kodėl sau nepadarius gyvenimo lengvesnio?“

Planuojant apšvietimą, svarbu laikytis zonavimo principo

Žinoma, apšvietimas gali būti grynai funkcinis, kai patalpoje turime vieną ryškų šviestuvą. Tačiau žymiai daugiau jaukumo savo namams galima suteikti išskaidžius apšvietimą į kelis šviesos šaltinius, kurių intensyvumą galima reguliuoti. Dizainerė pateikia keletą pavyzdžių ir paaiškina, kodėl visgi geriausiai suplanuoti apšvietimą padės specialistai:

„Pats populiariausias jaukaus apšvietimo būdas – paslėptas apšvietimas iš skirtingų zonų. Tam užtenka turėti LED juostas, kurių skleidžiamos šviesos intensyvumą galima pasireguliuoti pagal nuotaiką, ir to pilnai pakaks daugeliui atvejų. Jos montuojamos palei užuolaidas, lubų nišose, taip pat populiaru sumontuoti paslėptą apšvietimą po baldu, kuris skleidžia silpną „ambient“ šviesą.

Jeigu norite sukurti jaukų apšvietimą mažame bute, su labai paprasta koncepcija, tai galite padaryti patys. Tik svarbu žinoti, kokių apšvietimo scenarijų norisi. Bet jei butas ar namas yra didesnio ploto, erdvės persipina, šeimos nariai turi skirtingų poreikių – tuomet reikalinga specialistų pagalba ir išmaniųjų namų sistema tokiam apšvietimui valdyti. Šviestuvai turi vizualiai derėti, būti ne per daug matomi, neerzintų ir tuo pačiu atliktų savo funkciją, būtų lengvai valdomi. Tad kalbant apie apšvietimą didesniuose namuose – lengvo projekto nebūna.“

Planuojant išmanųjį apšvietimą naujuose namuose, dizainerė taip pat rekomenduoja įdiegti judesio ar būvio jutiklius, kurie lėtai įjungtų apšvietimą kai patalpoje atsiranda žmonių ir automatiškai jį išjungtų po kelių minučių, kai patalpoje nebėra žmonių. Taip sukuriamas švelnus ir malonus šviesos įjungimo efektas, prisidedantis prie jaukumo.

Ne tik emocinė nauda

Išmanusis apšvietimas ne tik padeda sukurti jaukią aplinką namuose, bet ir padeda sutaupyti. Gerai suplanavus apšvietimą, sukūrus atitinkamus scenarijus ir parinkus išmaniųjų namų komponentus, sunaudosite mažiau elektros energijos, o namai bus ženkliai jaukesni ir harmoningi. R. Skurdenis paaiškina tokias išmanaus apšvietimo galimybes:

„Pasitelkiant laiko programas, išmaniuosiuose namuose galima nustatyti savotiškus apšvietimo „tvarkaraščius“. Tad jei nustatysite, kad vakarais apšvietimas turi būti blankesnis, jaukesnis, sunaudosite mažiau elektros energijos. Pažangesnės sistemos geba pakoreguoti apšvietimo intensyvumą ir pagal aplinkos sąlygas. Kai už lango daugiau saulės – dirbtinis apšvietimas bus sumažinamas, ir atvirkščiai, kai natūralios šviesos truks, jis automatiškai bus padidintas.“

Tai tik keli pavyzdžiai, kaip dinamiškai prie gyvenimo būdo ir aplinkybių pritaikomas išmanusis apšvietimas keičia šiuolaikinius namus. Jei anksčiau tai atrodė įmanoma tik fantastiniuose filmuose, šiandien šios technologijos yra prieinamos visiems, kurie nori pažangių, jaukių ir energetiškai efektyvių namų. Ateities namus galime turėti jau šiandien – tai įgalina vis populiarėjančios išmaniųjų namų sistemos, tampančios nauju šiuolaikinių namų standartu.