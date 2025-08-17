Baldus visą gyvenimą dėliojote neteisingai – štai kaip turi būti iš tikrųjų

Egzistuoja trys pagrindiniai baldų išdėliojimo erdvėje metodai: simetrinis, asimetrinis ir žiedinis. Planuojant mažus kambarius, rekomenduojama pasirinkti vieną iš jų, bet dideliuose dažnai taikoma ir kelių kombinacija.
Simetrinis baldų išdėliojimas
Simetriškumas interjere visada sukuria ramybės ir pusiausvyros įspūdį.
Tai labai tinka kvadratiniams arba stačiakampiams kambariams.Kad pasiektumėte tobulą simetriją, baldus poruokite ir erdvėje paskirstykite pagal pasirinktą centrinę ašį. Ji turėtų tęstis nuo vienos iki kitos sienos vidurio, bet kvadratiniame kambaryje galimas būdas ir nuo kampo iki kampo.
Dažniausiai centrinė natūraliai simetriškų kambarių ašis yra papildoma dideliais, šviesiais objektais – lova miegamajame, sofa ar kilimu svetainėje, darbo stalu darbo kabinete, o kiti baldai vienodu atstumu išdėliojami iš abiejų menamos linijos kraštų.
Norėdami sukurti simetrišką interjerą, būtinai kreipkite dėmesį į dekoro detales ir jų poras, tebūnie tai identiški foteliai, tokios pačios tematikos vienodai įrėminti paveikslai, pakabinti ant priešingų sienų, dvi tokios pačios žvakidės ar vienodi pastatomi šviestuvai.
Pedantiški žmonės, natūraliai linkę į idealią tvarką, dažniausiai nesąmoningai ieško būdų išdėlioti baldus simetriškai, bet artistiškoms sieloms tobula simetrija gali būti nuobodi. Todėl, norėdami suprojektuoti stilingesnį ir originalesnį simetrišką interjerą, kurkite tekstūrinius kontrastus, rinkitės vienodus, bet šiek tiek skirtingų atspalvių elementus, žaiskite su objektų formomis.
Vis dėlto su kontrastų gausa nepersistenkite, kitaip rizikuojate prarasti simetriškumo įspūdį. Simetrinis apstatymo būdas dažniausias miegamuosiuose ir darbo kabinetuose, nes būtent šiuose kambariuose siekiama sukurti kuo ramesnę, harmoningesnę aplinką. Tokia tvarka padeda atsipalaiduoti arba, priešingai, susikoncentruoti darbui.
Patarimas. Planuodami baldų vietas išsirinkite vaizdą, kurį valgant ar ilsintis ant svetainės minkštasuolio bus patogiausia ir maloniausia nuolatos stebėti: langus į kiemą, televizorių, židinį.
Jeigu jūsų būsto dydis tai leidžia, statydami baldus kurkite erdvumo pojūtį: kuo erdvės daugiau, tuo saugesnis jautiesi.
Asimetrinis baldų išdėliojimas
Asimetriškas kambario planas natūraliai gimsta nestandartiniškai suplanuotuose būstuose, bet taip pat puikiai sukuriamas stačiakampėse ar kvadratinėse patalpose ir kuriant skirtingas funkcines zonas atviroje erdvėje.
Nors asimetrijos idėja sufleruoja elementų nevienodumą, bet ir šio principo įgyvendinimas neįsivaizduojamas be harmonijos: tik iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad erdvėje viskas išdėliota atsitiktine tvarka. Norint išvengti chaotiškumo, objektai asimetriškame interjere taip pat išrikiuojami pasirinkus simetrijos ašį arba atsižvelgiant į pagrindinį kambario akcentą, pavyzdžiui, židinį, televizorių, sofą ar langą. Įvairūs dideli baldai ar kiti masyvūs elementai turėtų būti statomi greta pasirinkto atskaitos taško, o mažesni išdėliojami toliau.
Taip pat geriau rinktis panašaus vizualinio svorio ar formos objektus. Tik čia pagrindinės simetrijos taisyklės baigiasi ir atsiranda kūrybiškumo laisvė. Jeigu jūsų pasirinktas kambario akcentas yra stalas, arčiau jo statykite sofą, o toliau į šoną – fotelį arba, priešingai, viename šone pastatykite trivietį minkštasuolį, o kitame – du fotelius. Kitas asimetrijos pavyzdys – dvi skirtingo dizaino kėdės arba viena kėdė ir vienas dekoro elementas, pavyzdžiui, labai didelė vaza ar toršeras, pastatyti greta nedidelio kavos staliuko.
Asimetriškas interjeras dažnas virtuvėse, svetainėse, vaikų kambariuose.
Žiedinis baldų išdėliojimas
Žiedinis baldų išdėliojimas, dar vadinamas radialiniu, leidžia sukurti itin jaukią bendravimo erdvę, dėl šios priežasties metodas dažnai taikomas įrengiant svetainės kambarius.
Pagrindinis žiedinės kompozicijos akcentas visada atsiduria viduryje, tebūnie tai prašmatnus sietynas, valgomojo stalas arkavos staliukas, o kiti baldai simetriškai arba asimetriškai sustatomi aplink jį.Taip pat žiedinis baldų išdėliojimas puikiai dera tiek su simetriniu, tiek su asimetriniu metodu, todėl skirtingose funkcinėse zonose atviroje erdvėje gali būti naudojami ir šie minėti būdai.
Svarbu. Planuodami namų apstatymą atkreipkite dėmesį ir į tokius aspektus, kaip palangės bei grindjuostės: svarbu, kad šių elementų aukštis ar plotis nekliudytų norint išsirinktus baldus pristumti prie pat sienos.
Daugiau „Interjero ABC“ rekomendacijų apie interjero dizainą – @interjeroABC Instagram paskyroje.
BaldaiInterjerasįrengimas
Rodyti daugiau žymių