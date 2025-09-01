Protingų sistemų privalumus atranda vis daugiau žmonių su negalia: kaip jos palengvina namų kasdienybę?

Kaip sako mūsų pašnekovas, judėjimo negalią turintis vilnietis Egidijus, vienas didžiausių kasdienių iššūkių jam iki šiol buvo šviesos kambaryje įjungimas ir išjungimas. Ši užduotis ypač pasunkėdavo atsikėlus naktį, kai tamsoje reikėdavo persėsti į neįgaliojo vežimėlį. Šiandien Egidijaus kasdienybė daug lengvesnė – jo namuose įdiegta JUNG HOME protingo namo sistema, daugybę įprastų funkcijų atliekanti už jį.
Kuo ši sistema naudinga negalią turintiems asmenims? Ar sunku ją įdiegti? Ar JUNG HOME gali būti pritaikoma kiekvienuose namuose? Apie tai kalbamės su Egidijumi ir Manfredu Motylenko, elektros montavimo įmonės „Eltis.lt“ įkūrėju, elektros instaliacijos ir išmanių namų sistemų integravimo specialistu, kuris ir įdiegė JUNG HOME sistemą Egidijaus bute.
Labiausiai trūko ergonomiškumo
Pasak M. Motylenko, Egidijaus namuose iki šiol ypač trūko funkcionalių sprendimų – tokių, kurie judėjimo negalią turinčiam asmeniui suteiktų patogesnę kasdienybę.
„Egidijus gyvena bute, kuriame prieš keletą metų buvo atliktas remontas, bet nepakeista elektros instaliacija. Čia buvo nemažai nepatogių sprendimų, pavyzdžiui, kai jungiklis yra taip toli, kad jį įjungus, po to reikia grįžti atgal per visą koridorių, kad jį išjungtum. Žmogui su judėjimo negalia tai tampa itin dideliu iššūkiu“, – apie Egidijaus bute buvusius sprendimus pasakoja elektrikas.
Šiandien Egidijaus namuose yra įdiegti įvairūs JUNG HOME sistemos sprendimai: nuo judesio daviklių koridoriuose, būvio jutiklių vonioje ir virtuvėje, šviesos intensyvumo reguliatorių miegamajame iki bevielių jungiklių prie durų ir prie lovos – ten, kur darant remontą jungikliai nebuvo numatyti.
Kasdienybė šiandien – daug lengvesnė
Egidijus pasakoja, kad pats neplanavo savo namuose diegti protingų namų sistemų – mažai žinojo apie jų naudą, o pas elektros specialistus kreipėsi dėl įprastų jungiklių ir kištukinių lizdų.
„Iš pradžių net negalvojau apie išmanius sprendimus. Visgi, išgirdęs jų privalumus ir įvertinęs, kaip reikšmingai tai gali supaprastinti mano kasdienybę, sutikau įdiegti protingų namų sistemą savo būste ir šiandien šiuo sprendimu esu labai patenkintas“, – pasakoja pašnekovas.
Pasak jo, JUNG HOME sistema jo namų valdymui suteikė daugiau ergonomiškumo. „Šviesa buto koridoriuose, kaip mėgstu juokauti, tarsi gyvena savo gyvenimą – integruoti davikliai leidžia man nesukti galvos, ar nepalikau įjungtos šviesos. Taip pat yra ir su virtuve, ir su tualetu – įėjus į patalpą šviesa automatiškai įsijungia, išėjus – atsijungia. Tai labai patogu. Bevieliai jungikliai taip pat labai naudingi – leido išsaugoti gražias buto sienas“, – sako Egidijus.
Pasak jo, miegamajame ypač pasiteisino šviesos intensyvumo reguliatoriai – jie padeda sukurti atitinkamą, atpalaiduojančią atmosferą. Pašnekovas teigia, kad ypač patogu ir tai, kad prie lovos ir išėjimo durų yra integruoti mygtukai, leidžiantys vienu paspaudimu išjungti visas buto šviesas ir įrenginius, kurių nereikėtų palikti įjungus, pavyzdžiui, lygintuvo.
„Ši funkcija man labai praverčia, nes išvykus sugrįžti atgal arba išlipti iš lovos ir viską patikrinti, kai jau esi patogiai įsitaisęs, man, turinčiam judėjimo negalią, yra gana sudėtinga. Dabar galiu paspausti vos vieną mygtuką ir būti ramus, kad viskas išjungta. Taip pat man ypač patinka ir tai, kad visą buto apšvietimą galiu valdyti ir stebėti per telefoną – net ir įjungti ar išjungti televizorių“, – sako jis.
Egidijus taip pat teigia, kad ties šiais išmaniais sprendimais neapsistos – ateityje planuoja daugiau. „Norėčiau automatinių užuolaidų, taip pat valdymo balsu – kol kas atrodo, kad tai turėtų būti patogus variantas, kai po ranka neturi išmanaus telefono“, – papildo pašnekovas.
Paprastas montavimas
Pasak elektros instaliacijos specialisto M.Motylenko, JUNG HOME sistema šiandien ypač vertinama ne tik dėl suteikiamo komforto namų erdvėse, bet ir dėl paprasto montavimo.
„Šią sistemą labai lengva įdiegti, nes ji paprastai integruojasi į standartinę elektros instaliaciją. Tad nieko specialaus nereikia – tas yra labai patogu. Be to, sistema labai funkcionali, nes, jei matai, kad kažko nepakanka, visada galima sistemą papildyti bevieliais arba laidiniais jungikliais, kurie per belaidį ryšį valdys pagrindinį jungiklį“, – sako jis.
Specialistas priduria, kad vienas dažniausiai kylančių klausimų tiems, kurie nori protingų namų sistemas integruoti savo namuose, yra susijęs su pačiu būstu. Visgi ir šiuo klausimu viskas labai paprasta – JUNG HOME sistema tinka bet kokiam būstui.
„Egidijus gyvena senos statybos dviejų kambarių bute – tai puikus įrodymas, kad JUNG HOME sistema tinka bet kokiam būstui, nepriklausomai nei nuo jo kvadratūros, nei nuo statybos metų“, – teigia „Eltis.lt“ įkūrėjas.
Susidomėjimas auga
M.Motylenko pasakoja, kad vis daugiau lietuvių atranda išmanių namų sprendimus – ir tie, kurie nori gyventi moderniau ir komfortiškiau, ir tie, kurie, kaip Egidijus, turi judėjimo negalią ir bando susikurti kuo ergonomiškesnius namus.
„Vis dažniau mūsų klientų tarpe pasitaiko tų, kurie didelį dėmesį skiria namų patogumui. Šiuo metu tarp populiariausių sprendimų – išmanusis apšvietimas ir automatinės užuolaidos. Pastaroji funkcija ypač komfortiška, nes nereikia kas vakarą sutemus eiti užtraukti užuolaidų, o ryte specialiai keltis, kad vėl jas atitrauktum ir džiaugtumeis natūralia dienos šviesa. Vis labiau lietuviai atranda ir valdymą balsu bei telefonu“, – apie protingų namų tendencijas pasakoja elektrikas.
Jis priduria, kad, kai vieniems tokios funkcijos tiesiog suteikia daugiau komforto, kitiems, kaip Egidijui, kuris turi judėjimo negalią ir fiziškai negali atsistoti, įprastos kasdienės užduotys, kaip, pavyzdžiui, šviesos išjungimas, tampa per daug sunkios – tokiu atveju išmanūs sprendimai tiesiogiai gali palengvinti gyvenimą.
„Egidijui šios funkcijos labai supaprastino kasdienybę ir namų valdymą – kad būtų galima savo namuose gyventi patogiai, saugiai ir neeikvoti elektros veltui. Neįgaliųjų bendruomenėje susidomėjimas išmaniomis sistemomis auga – norisi, kad vis daugiau žmonių jas atrastų, nes tai gali reikšmingai pakeisti judėjimo negalią turinčių asmenų kasdieną“, – įsitikinęs M. Motylenko.