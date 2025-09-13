Orai
2025 m. rugsėjo 13 d. 10:26
Vilnietės butas virto „50 pilkų atspalvių“ istorija: neįtikėtinas merginos pasirinkimas
2025 m. rugsėjo 13 d. 10:26
Lrytas Premium nariams
„Pilka nėra trūkumas – ji gali būti galimybė“, – tąkart pagalvojo interjero dizainerė Lina Urban, gavusi užduotį sukurti 47 kv. m buto interjerą visiškai be spalvų.
Interjeras
Spalvos
filmas 50 pilkų atspalvių
