„Mano erdvė 2025“ pratęsia dalyvių registraciją – darbų dar laukiama iki spalio 10 d.

Tai gera žinia architektams, interjero dizaineriams ir kūrėjams, kurie dar nespėjo pateikti savo projektų – šiemet „Mano erdvė“ kviečia prisijungti visus, norinčius parodyti naujausius darbus ir pasivaržyti dėl prestižinių įvertinimų.
Kaip ir kasmet, darbus vertins tarptautinė komisija, o geriausi projektai bus pristatyti portale Lrytas.lt, konkurso parodoje bei lapkričio 26 d. vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje „Dūmų fabrike“.
„Šiemet sulaukėme daugybės įdomių, netikėtų projektų, todėl norėjome suteikti dar šiek tiek laiko tiems, kurie dar laukia savo projektų nuotraukų. Matome, kad kūrėjams svarbu dalyvauti – ir tai džiugina“, – sako konkurso koordinatorė, portalo Lrytas Būsto redaktorė Inga Junčienė.
Registracija vyksta konkurso puslapyje www.lrytas.lt/mano-erdve.
Lrytas.ltLietuvos architektų sąjungaInterjeras
