BūstasInterjeras

„Oak Home“ – kai kasdienybė atrodo kaip dizaino žurnalo puslapis – pažvelkite į šiuos namus

2025 m. spalio 7 d. 16:27
Lrytas.lt
Projektas „Oak Home“ – tai modernus ir elegantiškas interjero sprendimas, kuriame dominuoja šiltas ąžuolo medis, šviesios spalvos ir natūralios medžiagos.
Šis interjeras pasižymi minimalistiniu stiliumi, funkcionalumu ir kruopščiai apgalvotu apšvietimu. Erdvėse vyrauja harmoningas natūralių atspalvių ir medžio tekstūrų derinys, o išraiškingi melsvi akcentai suteikia interjerui gaivumo ir vizualinio gylio.
Jie atsikartoja tekstilėje, sienų apdailoje bei vonios kambario plytelėse, subtiliai išlaikant vientisą stilių visame būste.
Virtuvėje ir vonios kambariuose atsiskleidžia kontrastai tarp ąžuolo ir modernių, baltų bei akmens atspalvių paviršių. Tai harmoningas, estetiškas ir kartu jaukus namų interjeras, sukurtas gyvenimo kokybei bei ramybei bei gyvenimui prie miško Vilniaus rajone.
Interjero autorė – Daina Petravičė. Šis darbas dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kuri rengia portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.
konkursas Mano erdvė

