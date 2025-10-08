Burokėliai, medis ir šviesa – netikėtas interjero derinys, kuris užburia

Gilus, žemės atspalvių burokėlio tonas tapo pagrindu spalvų paletei, kuri interjerui suteikia sodrumo ir jaukumo.
Ši spalva atsikartoja tekstūrose bei paviršiuose, subtiliai jungdama modernią eleganciją su retro žavesiu. Erdvės centre – įspūdingas, specialiai sukurtas medinis baras, tapęs tikru interjero akcentu. Jis meistriškai apjungia kruopštų rankų darbą ir šiuolaikišką inovaciją. Tačiau tai ne vien estetinis sprendimas – baras taip pat pritaikytas kaip patogi darbo vieta personalui, o kompiuteris, prireikus, gali būti akimirksniu paslėptas nuo lankytojų akių. Norint transformuoti šią kompaktišką erdvę, prireikė keturių mėnesių planavimo ir vos dviejų savaičių statybos darbų.
Kiekvienas sprendimas turėjo turėti didelį poveikį, ir rezultatas pranoko lūkesčius. Ryškios medžio plokštės, sodrūs burokėlio atspalviai ir dramatiškas apšvietimas suteikia erdvei charakterio.
Subtilūs dizaino elementai palengvina judėjimą – švelnios linijos veda lankytoją per erdvę, užuolaidos tampa elegantišku sprendimu, leidžiančiu paslėpti nereikalingus elementus ar net pakeisti architektūrą be papildomų sienų.
Veidrodžiai vizualiai praplečia patalpą, o apgalvotas apšvietimas sukuria pusiausvyrą tarp dramos ir jaukumo. Papildomai, deli lankytojai gali atrasti kruopščiai atrinktų produktų ir gurmaniškų prieskonių, kurių kvapai tampa svarbia interjero dalimi. Taip interjeras tampa ne tik AMANDUS esmės atspindžiu, bet ir vieta, kurioje susilieja skonio, dizaino bei atmosferos malonumai.
Siekėme sukurti atmosferą, kur kiekvienas kampas atrodytų kaip priklausantis tiek praeities, tiek dabarties, tiek ateities dizainui.
Interjero autorė – ARCHROOM Studio. Šis darbas dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kuri rengia portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.