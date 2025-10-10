Ne tik dizainas, bet ir garsas – pažvelkite į studiją, kur muzika girdima idealiai

Jų vadovas Rimtautas – daugiau nei 10 metų profesinės patirties turintis garso įrašų studijų, koncertų salių, viešbučių ir kitų patalpų akustinio projektavimo bei konsultavimo srityje.
Akustikos specialistas turi fiziko išsilavinimą, bet aktyviai užsiima ir muzikine, garso įrašų bei koncertų įgarsinimo veikla, todėl puikiai žino muzikos atlikėjų, prodiuserių bei klausytojų poreikius. Rimtautas suprojektavo studijos viziją.
Reikėjo suvesti visus techninius brėžinius apdailai, sudėlioti elektros instaliaciją bei suderinti, užsakyti visas apdailas ir ne tik.
Interjero autorė – OM interjeras – UAB Sonic Estate. Šis darbas dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kuri rengia portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.