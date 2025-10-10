Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
BūstasInterjeras

Ne tik dizainas, bet ir garsas – pažvelkite į studiją, kur muzika girdima idealiai

2025 m. spalio 10 d. 11:23
Lrytas.lt
Skorio studijos projektas – koloboracija su UAB Sonic Estate. Sonic Estate – patalpų akustikos ir garso izoliacijos projektuotojas.
Daugiau nuotraukų (9)
Jų vadovas Rimtautas – daugiau nei 10 metų profesinės patirties turintis garso įrašų studijų, koncertų salių, viešbučių ir kitų patalpų akustinio projektavimo bei konsultavimo srityje.
Akustikos specialistas turi fiziko išsilavinimą, bet aktyviai užsiima ir muzikine, garso įrašų bei koncertų įgarsinimo veikla, todėl puikiai žino muzikos atlikėjų, prodiuserių bei klausytojų poreikius. Rimtautas suprojektavo studijos viziją.
Reikėjo suvesti visus techninius brėžinius apdailai, sudėlioti elektros instaliaciją bei suderinti, užsakyti visas apdailas ir ne tik.
Interjero autorė – OM interjeras – UAB Sonic Estate. Šis darbas dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kuri rengia portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.
konkursas Mano erdvėInterjeras

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.