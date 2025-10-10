Šie 73 kv. metrai slepia pasakojimą apie šeimą, laiką ir meilę

Visa kita pinta aplink jį– tiek parenkant bendrą stilistinę koncepciją country tema, tiek derinant spalvas.
Kadangi turima interjero erdvė buvo nedidelė (73 m2 trijų kambarių butas), vizualiai ją platinome suįstrižuodami grindis– grindų lentas, plyteles. Sienų plytelės rinktos blizgios– vėlgi dėl blizgių paviršių savybės didinti erdvę, o taip pat norint kontrasto principu paryškinti ir akcentuoti grubius valgomojo stalo ir virtuvės faktūras.
Minkštųjų baldų forma– country stiliaus. Gobelenas– primenantis grubų praito šimtmečio rankų darbo audinį. Prie jo derintos sunkios, šviesai nepralaidžios naktinės užuolaidos.
Lengvumo ir šilumos šiam pasirinkimui suteikia tinklinis dieninis audinys bei raštuoti roletai, kuriuos užtraukus, apsisaugoma nuo tiesioginių saulės spindulių karštą vasaros dieną, bet kambarys lieka šviesus.
Kompoziciją užbaigia praito šimtmečio autoriaus M.K.Čiurlionio reprodukcija klasikiniame rėmelyje, kėdės, stilingos žvakidės, sieniniai karoliukų šviestuvai, klasikinio tipo durys su stiklais, kilimas.
Netikėtai ir intriguojančiai interjero erdvėje pritampa to pačio laikmečio, bet visiškai skirtingo, inovatyvaus dizaino Vernerio Pantono kėdės interpretacija.
Interjero autorė – Alina Venskutė-Voiniuš. Šis darbas dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kuri rengia portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.