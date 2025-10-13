Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Šios šeimos namai atrodo taip gerai, kad sunku patikėti – čia iš tiesų gyvenama

2025 m. spalio 13 d. 16:00
Lrytas.lt
Interjere tamsus ąžuolo lukštas elegantiškai kontrastuoja su sodriomis spalvų paletėmis, suteikdamas erdvei šilumos ir prabangos pojūtį.
Apšvietimo scenarijai, atsižvelgiant į dienos laiką, kuria dinamišką nuotaiką ir prisitaiko prie įvairių veiklų.
Minimalistinės dizaino linijos, papildytos šiuolaikinėmis detalėmis, padeda išlaikyti švarų ir modernų įspūdį.
Šis komfortiškas ir funkcionalus šeimos namas sukurtas atitikti šiuolaikines šeimos poreikius, siekiant ne tik estetikos, bet ir patogumo, kuriant jaukų ir praktišką prieglobstį visai šeimai.
Interjero autorė – Daina Petravičė. Šis darbas dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kuri rengia portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.
