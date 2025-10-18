„IVO baldai“ žengia į naują etapą: Kauno salonas persikelia į naujus namus interjerui „Holas“

Nuo lapkričio mėnesio Kauno salonas iš Pramonės pr. 23 keliasi į Savanorių pr. 168, į prekybos centrą „Holas“.
Įmonės vadovė Brigita Verpetinskienė sako, kad šis sprendimas – natūralus augimo etapas ir reakcija į pasikeitusius pirkėjų įpročius:
„Matome, kad šiuolaikinis pirkėjas vis dažniau nori visko vienoje vietoje – galimybės pamatyti, palyginti, išbandyti. Todėl nusprendėme būti ten, kur žmonės ieško įkvėpimo savo namams. „Holas“ – tai vieta, kur telkiasi dizaino, interjero ir baldų bendruomenė, tad tikime, kad čia mūsų klientams bus dar patogiau mus rasti.“
Pasak jos, naujoji lokacija leis sujungti gyvą salono patirtį su organišku klientų srautu – žmonės, kurie užsuka į prekybos centrą pasižvalgyti baldų, galės iš karto susipažinti su „IVO baldų“ naujienomis, dizainu, pasikonsultuoti su specialistais, pamatyti gaminius gyvai ir kurti savo namų interjerą.
Naujoje vietoje baldų salonas „IVO baldai“ dirbs ilgiau – šešias darbo dienas vietoj penkių. Klientų patogumui yra automobilių stovėjimo aikštelė.
Prieš persikėlimą – išpardavimas Pramonės prospekte
Persikraustymo laikotarpiu „IVO baldai“ kviečia kauniečius apsilankyti dabartiniame salone Pramonės pr. 23, kur vyksta baigiamasis ekspozicijos išpardavimas. Tai puiki proga įsigyti ekspozicinius baldus su specialiomis sąlygomis ir tapti naujo etapo, kurį žymi atsinaujinimas ir plėtra, dalimi.
„Ši vieta mums brangi – čia užaugome kartu su klientais. Dabar metas žengti pirmyn, bet norime atsisveikinti gražiai – dalindamiesi salono baldais už ypač palankią kainą.
Kviečiame atsinaujinti savo namus ir įsigyti natūralius čiužinius, sofas, svetainės ir miegamojo baldus itin draugiškomis kainomis, nelaukiant poros mėnesių, kol baldai bus gaminami. Tai unikali proga gerokai pigiau pakeisti namų interjerą itin kokybiškais baldais,“ – priduria B.Verpetinskienė.
Kauniečiai kokybę vertina labiau nei kainą
Kaunas – miestas, kuriame žmonės vis dažniau renkasi kokybę, funkcionalumą ir ilgaamžiškumą, o ne vien žemiausią kainą. Tai puikiai dera su „IVO baldų“ filosofija – kurti tvarius, estetiškus ir ergonomiškus baldus, kurie tarnauja ilgus metus.
„Mūsų klientai – sąmoningi, jie vertina tikrumą ir ilgaamžišką kokybę. Baldai jiems – ne vartojimo objektas, o namų dalis. Kaune tai ypač juntama – žmonės čia renkasi apgalvotai, su meile savo erdvei,“ – sako „IVO baldai“ vadovė.
Nauja erdvė – daugiau įkvėpimo
Naujasis salonas prekybos centre „Holas“ bus moderni, šviesi ir erdvi ekspozicija, atspindinti naujausias interjero tendencijas – nuo skandinaviško minimalizmo iki modernaus komforto. Čia pirkėjai galės išbandyti skandinaviško stiliaus minkštus svetainės baldus, kokybiškas lovas, sofas bei individualiai derinti audinius ir medžiagas pagal savo poreikius.
„Norime, kad mūsų salonas būtų ne tik baldų ekspozicija, bet vieta, kur gimsta idėjos ir išsipildo svajonės apie gražesnius, jaukesnius namus,“ – sako B.Verpetinskienė.
„IVO baldai“ ekspozicijos išpardavimas vyksta Pramonės pr. 23, Kaune, iki spalio 27dienos.
Draugiškomis kainomis išpardavimo baldų rasite ir Vilniuje, „IVO baldai“ salone „Baldų rojuje“.
