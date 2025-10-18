Lrytas Premium prenumerata tik
Anksčiau namuose tai gėdingai slėpėme – dabar visi rodo tai „Instagramuose“ ir žurnalų viršeliuose

2025 m. spalio 18 d. 10:35
Lrytas.lt
Tobuli interjerai po truputį traukiasi iš mados. Vietoje steriliai išblizgintų paviršių į madą grįžta tikras gyvenimas – su knygų krūvelėmis, kavos dėmėmis ir neužklotais pledais.
Tai, ką anksčiau skubėdavome paslėpti nuo svečių, šiandien tampa naujuoju stiliaus ženklu.
„Messy girl aesthetic“, arba sąmoningos netvarkos mada, užkariavo socialinius tinklus ir dizaino pasaulį – ji sako, kad grožis slypi ne tvarkoje, o tikrumo pėdsakuose.
Dar visai neseniai „tobulas interjeras“ reiškė baltas sienas, tvarkingas linijas ir pagalvėles, sudėtas 45 laipsnių kampu. Bet šiandien vis daugiau žmonių renkasi priešingą kelią – sąmoningą netvarką. Vadinamasis messy girl aesthetic (liet. „netvarkingos mergaitės  estetika“) – naujas interjero stiliaus posūkis, kuris meta iššūkį „Instagraminiam“ sterilumui ir grąžina į namus tai, kas juos daro gyvus: daiktus, netobulumą ir žmogaus pėdsaką.
Gyvenimas, o ne ekspozicija
Žurnalas „Good Housekeeping“ rašo, kad ši kryptis kilo iš nuovargio. „Po daugelio metų, kai socialiniai tinklai vertė mus gyventi tarsi viešbučiuose, žmonės vėl nori tikrų namų – vietų, kuriose gali kvėpuoti,“ – sako interjero dizainerė Caroline Gaskins. Pasak jos, messy girl aesthetic – tai ne netvarka, o gyvenimo šventimas: „Knygų krūvelės ant stalo, neužtiestas pledas, kava su žyme ant stalviršio – tai dalykai, kurie rodo, kad čia kažkas gyvena.“
Tarp chaoso ir jaukumo
„Vogue“ pabrėžia, kad ši tendencija gimė iš wabi-sabi filosofijos, kuri šlovina netobulumą ir laiko žymes.
Šiame stiliuje daiktai nebūtinai dera tarpusavyje – priešingai, jie kuria organišką atsitiktinumą. "House Beautiful" rašo, kad vadinamasis cluttercore – dar viena „netvarkos estetikos“ atšaka – siūlo atsisakyti minimalistinio balanso. Vietoje trijų kruopščiai parinktų daiktų ant lentynos, čia leidžiama dešimt: nuotraukos, atvirukai, kolekcionuojamos smulkmenos. Tai „gyvo interjero“ požiūris – kai kiekvienas objektas turi savo istoriją.
„Tobulas interjeras nėra tik klausimas, kaip atrodo kambarys. Jis – apie tai, ką tu jauti, kai jame esi, – cituoja "Stylist UK" dizainerę Sophy Robinson. - Šiek tiek netvarkos padeda atsipalaiduoti. Kai viskas pernelyg tobula, žmonės ima jaustis įsitempę.“
Sąmoningas chaosas – nauja prabanga
Įdomu tai, kad „netvarkos estetika“ vis dažniau pastebima net prabangiuose interjeruose. „Niekas nebenori gyventi kaip kataloge, – rašo „Vogue“. – Net dizainerių namuose atsiranda asmeniškumo, improvizacijos, netikėtų daiktų iš skirtingų epochų.“
Kai kurie tai vadina slow living atmaina – interjero kryptimi, kuri pabrėžia lėtą gyvenimo ritmą, laiko tėkmę ir gebėjimą priimti netobulumą. Toks požiūris artimas dabartinei nuotaikai: po pandemijos, karo ir socialinių neramumų žmonės ieško erdvės, kur gali tiesiog būti, o ne demonstruoti.
Namai – ne scena, o atspindys
Galbūt tai – tylus maištas prieš viską, kas pernelyg „padaryta“. Kai gyvenimas tampa nenuspėjamas, tobulas interjeras atrodo beveik nepadoriai ramus. „Messy girl aesthetic“ leidžia pasakyti: mano gyvenimas ne visada tvarkingas, bet jis tikras. Ir galbūt tai – naujoji prabanga.
