Už šio fasado – netikėtai jaukūs betoniniai namai Antakalnyje

Pastato autorius – architektas Tomas Lapė. Vadovaujantis modernistinės architektūros principu „mažiau yra daugiau“, kiekviena forma ir detalė supaprastinta iki grynų geometrinių linijų.
Natūralios medžiagos – betonas, medis ir stiklas – kuria ramybės ir harmonijos pojūtį. Kūrybiškai spręsti konstruktyviniai iššūkiai leido atskleisti monolitinio betono grožį, paslėpti komunikacijas ir užtikrinti funkcionalumą.
Interjeras dera prie pastato istorijos, šviesos žaismės ir šeimos kasdienio gyvenimo.
Interjero autorius – Dmitrij Borodin.
