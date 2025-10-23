Konferencija
BūstasInterjeras

Už šio fasado – netikėtai jaukūs betoniniai namai Antakalnyje

2025 m. spalio 23 d. 21:21
Šis modernaus minimalizmo interjeras šeimai įsikūręs istoriniame Antakalnio rajone, Vilniuje.
Pastato autorius – architektas Tomas Lapė. Vadovaujantis modernistinės architektūros principu „mažiau yra daugiau“, kiekviena forma ir detalė supaprastinta iki grynų geometrinių linijų.
Natūralios medžiagos – betonas, medis ir stiklas – kuria ramybės ir harmonijos pojūtį. Kūrybiškai spręsti konstruktyviniai iššūkiai leido atskleisti monolitinio betono grožį, paslėpti komunikacijas ir užtikrinti funkcionalumą.
Interjeras dera prie pastato istorijos, šviesos žaismės ir šeimos kasdienio gyvenimo.
Interjero autorius – Dmitrij Borodin.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
