Iš buto be vonios – į interjero perlą: 44 kv. metrai senamiestyje virto stilingais namais

Devyniolikto amžiaus kultūros paveldo pastate esančiame bute nebuvo vonios, sanitarinio mazgo ar virtuvės, net ir centralizuoto šildymo neatvesta. Tai buvo palikimas sovietmečiu išdalintų didelių butų ir paverstų atskirais butais – bendrabučiais.
Todėl reikėjo kruopščiai suplanuoti komunikacijų trasas nepažeidžiant paveldosauginių konstrukcijų. Įrengta rekuperacinė sistema, grindinis šildymas ir garso izoliacija – visa tai integruota į interjero sprendinius nematomai, išsaugant estetinį švarumą.
Miegamojo sienos restauruotos remiantis polichromijos tyrimais – sluoksnis po sluoksnio atidengti istoriniai dažai, atkurtos autentiškos detalės. Tai suteikė erdvei ne tik istorinį gylį, bet ir unikalų vizualinį sluoksniuotumą.
Krosnis – istorinė detalė – taip pat palikta matoma. Svetainėje aplink vonios patalpą projektuotas virtuvės svetainės baldas, kuriame tilpo visa techninė įranga.
Interjere dominuoja modernistiniai „midcentury“ laikmečio motyvai, interpretuoti šiuolaikiškai – išgrynintų formų baldai, šiltos medžiagos ir spalvų santūrumas sukuria ramią, elegantišką atmosferą. Stilius pasirinktas kaip tiltas tarp istorinės erdvės ir šiuolaikinio gyvenimo būdo.
Vintažiniai baldai, šviestuvai paties užsakovo kruopščiai išieškoti ir su meistrais atnaujinti ir priderinti prie bendro interjero tono. Visas techninis, polichrominis ir įrengimas truko net tris metus, kas leido man kaip architektei kartu tandemu su užsakovu parinkti visas detales.
Interjero autorė – Aušra Rapcevičė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.