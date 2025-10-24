Štai ką pamiršta daugelis įsirengdami namus: dizaineriai vieningai sutarė – šios 5 klaidos kainuoja brangiausiai

Ekspertai sutaria – šiandien namai turi būti ne tik gražūs, bet ir funkcionalūs, patvarūs bei atspindintys asmeninį gyvenimo būdą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Renginio sumanytoja, Lietuvoje pagamintų baldų ir interjero salono „Mano sofa“ bendraįkūrėja Kristina Birgelė įsirenginėjantiems namus pataria pirmiausia neskubėti: „Skirkite laiko pajusti, kaip norite gyventi, o ne tik kaip norite, kad namai atrodytų. Antra – investuokite į kokybiškus pagrindinius baldus, ypač sofą, nes tai daiktas, kuris jungia šeimą ir tampa namų širdimi – juk būtent apie sofą sukasi tiek jaukūs šeimos filmų vakarai, tiek draugų susibūrimai.
Trečia – planuokite erdvę pagal gyvenimo būdą, o ne pagal tendencijas: jūsų gyvenimui įtakos neturėtų daryti laikinos mados. Ketvirta – rinkitės spalvas, kurios ramina jus, o ne patinka visiems. Ir galiausiai – derinkite faktūras, šviesą ir medžiagas taip, kad būtų gera ne tik žiūrėti, bet ir patogiai gyventi su vaikais ar augintiniais.“
Daugiau nei dvidešimt metų antikvariniais ir senoviniais baldais prekiaujančio antikvariato „Rumšiškių baldai“ atstovė Kristina Jasevičė rekomenduoja ieškoti pusiausvyros tarp seno ir naujo – taip sukursite išties išskirtinį interjerą: „Nebijokite derinti seno su nauju – čia ir slypi tikrasis jaukumo žavesys. Antikvarinis baldas šiuolaikiniame interjere gali tapti širdimi, pasakojančia namų istoriją.
Nustebsite, kokį didelį efektą gali sukurti charakteringa komoda ar fotelis, ar kaip modernų interjerą pakeis prancūziškas porcelianas. Neveltui sakome, kad namus mes kuriame – kiekviena detalė tarsi potėpis namų paveiksle. Kaip tapytojai maišo skirtingus atspalvius ar naudoja skirtingas technikas, taip ir įsirenginėjant, tikras šedevras gali gimti modernią erdvę inkrustuojant išskirtiniais baldais su istorija.“
Laikais, kai visi skuba, didele vertybe tampa laikas su artimaisiais, tad tikrai verta skirti dėmesio namų zonoms, kur susiburia visa šeima – viena jų yra valgomasis. Tad į ką verta atkreipti dėmesį įrenginėjant ar atnaujinant šią erdvę? „Pirmiausia, apibrėžkite savo poreikius. Nuspręskite, kas jums svarbiausia – funkcionalumas, jaukumas ar ilgaamžiškumas. Aiškus tikslas padeda išvengti skubotų sprendimų.
Rinkitės baldus, kurie prisitaiko. Išskleidžiami stalai ar universalūs sprendimai suteikia lankstumo ir patogumo kasdienai. Vertinkite kokybę – kruopštus rankų darbas ir tvirtos medžiagos užtikrina, kad baldai tarnaus ilgai ir išliks patikimi. Derinkite spalvas ir medžiagas – išsirinkite audinius, atspalvius ir paviršius, kurie natūraliai įsilieja į jūsų interjerą ir kuria harmoniją. Kurkite jaukumą: rinkitės patogias kėdes, šiltą apšvietimą ir detales, kurios atspindi jūsų kasdienybės ritmą. Kai namai pasakoja jūsų istoriją – jie tampa tikri“, – pataria „Jasevičiaus baldai“ atstovė Kristina Jasevičė.
Po valgomojo kita namų erdvė, kurioje funkcionalumas ir komfortas turi ypatingą reikšmę, yra miegamasis. Čia viską lemia poilsio kokybė, todėl čiužinys – daugiau nei baldas, tai sveikatos pagrindas. Apie tai primena „Miego oazės“ įkūrėjos Ingrida Augustavičienė ir Renata Jezepčikienė: „Čiužinys gali būti ir gražus, ir kokybiškas – bet tik tada, kai parinktas individualiai, jis tampa investicija į sveikatą.
Svarbu suprasti, kad nėra „vieno geriausio čiužinio visiems“ – yra tik tinkamiausias kiekvienam žmogui. Daugelis renkasi čiužinį pagal pojūtį, tačiau tai tik dalis istorijos, nes kūno sudėjimas, laikysena, svoris, miego poza – visa tai labai svarbu renkantis čiužinį, nes kiekvienas žmogus skirtingas. Apskritai, čiužinys nėra tik „minkšta ar kieta“ – tai ergonomiška, profesionaliai suderinta sistema, todėl visada rekomenduoju išbandyti ir tik po to įsigyti.
Svajojantys apie kokybišką miegą taip pat turėtų žinoti, kad lova ir čiužinys yra neišskiriamas tandemas – tai reiškia, jog čiužinys ir lova yra sistema, o ne atskiri produktai. Netinkamas lovos rėmas ar neteisingai parinktos grotelės gali visiškai pakeisti čiužinio savybes, iškreipti atramą ir suprastinti miego kokybę. Todėl tiek renkantis čiužinį, tiek lovas rekomenduoju neeksperimentuoti ir būtinai pasitarti su specialistais – taip užtikrinsite ne tik vientisą funkciją ir ilgaamžiškumą, bet ir kokybišką miegą, kuris yra sveikatos ir gyvenimo kokybės pamatas.“
Poilsio kokybė prasideda miegamajame, tačiau ją užtikrina visuma – nuo grindų iki apšvietimo. Juk tik darniai įrengti namai kuria ramybę ir ilgaamžiškumą. Apie tai, kaip išsirinkti patvarias ir ilgaamžes medžiagas, pasakoja „Inoora“ įkūrėja Inga Baladinskienė: „Jau daugiau kaip keturiolika metų dirbu su interjero apdailos ir įrengimo medžiagomis ir iš savo patirties galiu drąsiai pasakyti, kad šiuo metu viena stipriausių tendencijų yra ta, kad klientai nori ne tik gražių, bet, svarbiausia, patvarių, ilgalaikių ir lengvai prižiūrimų sprendimų namuose.
Žmonės pavargo nuo daiktų bei sprendimų, kurie tarnauja trumpai ir nori investuoti į tai, kas išlieka. Todėl ir dažniausiai pasitaikantis tiek naujakurių, tiek būstą renovuojančių klientų klausimas – grindys. Ką rinktis, kai pasiūla išties didelė? Aš visuomet rekomenduoju grindis rinktis pagal savo gyvenimo būdą, įpročius, pojūčius. Grindys – tai apdailos dalis, kur kompromisai tiesiog negalimi, nes pakeisti grindis yra daug pasiruošimo reikalaujantis darbas, kuris tampa finansine prabanga. Tad klientams visuomet sakau – geriau vėliau pasikeisti seną spintą į naują ar perdažyti sienas, nei keisti grindis, kurioms buvo sutaupyta pradiniame etape. Renkantis visas apdailos medžiagas patariu prisiminti, kad tvarumas jau nebe mada, o tikroji prabanga.“
Interjero vientisumą kuria ne tik medžiagos ar baldai, bet ir detalės, kurios valdo šviesą bei nuotaiką. Viena iš jų – užuolaidos. Kaip iš anksto suplanuoti langų dekorą, kad grožis derėtų su funkcionalumu, pataria „La Ela“ įkūrėja Elvyra Andriukaitienė: „Įsirenginėjant ar renovuojant būstą labai svarbu kiekvieną sprendimą vertinti per dvi prizmes – funkcionalumą ir estetiką. Tai ypač aktualu renkantis medines žaliuzes ar užuolaidų sistemas: ar langas varstomas, kaip dažnai bus valoma, koks priėjimas, ar jums svarbesnis vaizdas į lauką, ar privatumas dienos metu ir vakare.
Kiekvienas pasirinkimas turi savo pliusų ir minusų, todėl verta pagalvoti ne tik apie grožį, bet ir apie kasdienį patogumą. Audinių priežiūra – dar viena sritis, apie kurią dažnai prisimenama per vėlai. Iš anksto pasidomėkite, kaip audiniai skalbiami, ar lengvai lyginami, ar laikui bėgant nepraranda formos – šios smulkmenos labai pasitarnauja po metų ar dviejų. Dar vienas svarbus momentas – bendra sprendimo kaina, o ne tik atskiras elementas.
Pavyzdžiui, įtempiamos lubos iš pradžių atrodo pigesnės, tačiau jei jose nepaliekama niša užuolaidoms, vėliau teks montuoti sieninius karnizus, kurie kartais kainuoja net kelis kartus brangiau nei lubiniai. Todėl verta vertinti visą komplektą – lubas, apšvietimą, užuolaidų sistemas, rekuperaciją, darbus – tik tada matysis tikrasis biudžetas. Beje, įtempiamos lubos gali atrodyti fantastiškai, jei teisingai suformuotos nišos ir tinkamai parinkti bėgeliai.
Taip pat patariu neapsiriboti internetine informacija – nuvažiuokite į salonus, pačiupinėkite, pamatykite skirtumus. Kartais kokybiški sprendimai pasirodo esantys visai nebrangūs, tiesiog juos reikia pamatyti gyvai. Prieš priimant sprendimus verta pasitarti su keliais specialistais – dažnai salonai mielai konsultuoja net ir be įsipareigojimų, o jų praktinė patirtis leidžia pažvelgti plačiau nei tik iš dizaino pusės. Dar vienas praktinis aspektas – užuolaidų automatika. Svetainės naktinės užuolaidos dažniausiai judinamos vos kartą per mėnesį, o dieninės, pro kurias išeinama į terasą, – po kelis kartus per dieną. Miegamajame – priešingai: naktinės naudojamos kasdien.
Tad prioritetus verta dėlioti ne pagal įspūdį, o pagal realų gyvenimo ritmą. Kalbant apie užuolaidų ilgį, siūlyčiau sprendimą rinktis pagal gyvenimo būdą ir charakterį. Estetiškai gražiausia, kai dieninės užuolaidos baigiasi maždaug 0,5 cm nuo grindų, o naktinės lengvai liečia grindis – mano akimis tai vienas harmoningiausių sprendimų. Atminkite, kad nuo tarpo tarp užuolaidų ir grindų priklauso švieslaidis – šviesos plyšys tarp audinio ir dangos. Jei paliekamas didesnis nei 1 cm tarpas, šviesa prasiskverbia labiau ir vizualiai mažina jaukumo pojūtį, nors priežiūrai tai patogiau. Kita kryptis – užuolaidų guldymas ant žemės.
Tai itin estetiškas sprendimas, tačiau reikalaujantis daugiau priežiūros – klostes reikia periodiškai sutvarkyti, kad jos išliktų tvarkingos. Paprastai išskiriami trys guldymo tipai: keli milimetrai ant grindų (lengvas prisilietimas), 2–3 cm guldymas, kuris atrodo minkštai ir natūraliai, bei 5 cm ar daugiau, kai audinys sąmoningai formuoja prabangias klostes. Jei jums svarbiausia estetika ir esate pasiruošę skirti šiek tiek dėmesio priežiūrai – drąsiai rinkitės šį variantą.“
Kaip pastebi specialistai, šiandienos interjeras – tai ne mados vaikymasis, o apgalvotas gyvenimo būdo atspindys. Kiekviena detalė – nuo grindų iki užuolaidų – turi tarnauti kasdieniam patogumui, ilgaamžiškumui ir asmeniniam jaukumui.
Interjerasnauji namaiNamai
Rodyti daugiau žymių