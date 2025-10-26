Manė, kad šis pastatas beviltiškas, kol pamatė, kas slypi po tinku: įspūdingi 48 kv. m namai

Miegamasis išlieka ramybės ir poilsio oaze, tačiau tuo pačiu žavi drąsiais sprendimais – apšvietimo dizainu ir natūraliais tonais.
Palėpės darbo zona – šviesi, tvarkinga ir įkvepianti, su dideliu langu, kuris į erdvę įleidžia šviesą ir gamtos ramybę. Terasa tampa ypatinga šio namo dalimi – tai vieta poilsiui ir susitikimams, kur augalai, medžio tekstūros ir subtilus apšvietimas kuria jaukią, beveik meditatyvią atmosferą.
Šių namų viziją įkvėpė autentiškos plytos, atrastos nuėmus apdailą nuo sienų. Jos tapo pagrindu visam interjerui, o raudonų plytų spalvos baldai ir aksesuarai – kertiniais akcentais, išryškinančiais erdvės charakterį.
Natūralios tekstūros – medis, plyta, metalas – kuria vientisą ritmą, o žalumos detalės įneša gyvybės ir gaivumo.
Šie nedideli, vos 48 kvadratinių metrų namai, taps šeimos susibūrimų ir poilsio vieta. Man asmeniškai didžiausias įvertinimas – išgirsti iš klientų šeimos narių, kad jie nė nesitikėjo, jog iš šio pastato gali gimti kažkas gražaus, o dabar negali patikėti pasikeitimu.
Urban Rhythm House – tai namai, kuriuose miesto ritmas persipina su šiluma, estetika ir asmenybe.
Interjero autorė – Jelena Bisikirskienė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.