Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
BūstasInterjeras

Šis būstas turi vieną tokį privalumą, kurio neturi nė vienas kitas Užupyje

2025 m. spalio 26 d. 09:07
Lrytas.lt
Šis prabangus butas su terasa Užupyje yra apie vaizdą. Itin šviesūs apartamentai suplanuoti taip, kad 360 laipsnių kampu atsiverianti panorama džiugintų akis pagal dienos metą: atsikėlus ryte tiesiai iš lovos galima grožėtis virš Vilnelės vingio kylančiu rūku, dieną stebėti Belmonto miškus, o vakarop žavėtis sostinės senamiesčio stogais ar virš jų iškylančiais miesto simboliais.
Daugiau nuotraukų (9)
Interjeras sukurtas vadovaujantis Japandi filosofija.
Skandinaviškų bei japoniškų idėjų dermė čia atsiskleidžia per natūralias aukščiausios kokybės medžiagas, gamtos atspalvius bei erdvės funkcionalumą.
Tai leido sukurti jaukius ir poilsiui tobulai pritaikytus namus. Juose netrūksta išskirtinių sprendimų.
Simetriją erdvei suteikia charakteringi kvadratiniai fragmentai, pasikartojantys ne vienoje šio projekto vietų: svetainės lubose, vonios baldų fasaduose ir sieninėje spintoje vos įžengus vidun.
Į penthauzą viršutiniame aukšte galima pakilti tiesiai liftu, o miegamajame telpa tiek atskiras vonios kambarys, tiek erdvi drabužinė.
Interjero autoriai – „Dizaino virtuvė“ / Gabija Pažarskytė ir Matas Juknevičius.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
Interjerasarchitektūrakonkursas Mano erdvė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.