Šis būstas turi vieną tokį privalumą, kurio neturi nė vienas kitas Užupyje

Interjeras sukurtas vadovaujantis Japandi filosofija.
Skandinaviškų bei japoniškų idėjų dermė čia atsiskleidžia per natūralias aukščiausios kokybės medžiagas, gamtos atspalvius bei erdvės funkcionalumą.
Tai leido sukurti jaukius ir poilsiui tobulai pritaikytus namus. Juose netrūksta išskirtinių sprendimų.
Simetriją erdvei suteikia charakteringi kvadratiniai fragmentai, pasikartojantys ne vienoje šio projekto vietų: svetainės lubose, vonios baldų fasaduose ir sieninėje spintoje vos įžengus vidun.
Į penthauzą viršutiniame aukšte galima pakilti tiesiai liftu, o miegamajame telpa tiek atskiras vonios kambarys, tiek erdvi drabužinė.
Interjero autoriai – „Dizaino virtuvė“ / Gabija Pažarskytė ir Matas Juknevičius.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.