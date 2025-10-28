Naujas etapas protingų namų sistemų srityje: „JUNG Vilnius“ ir „Samsung“ siūlys integruotą sprendimą šiuolaikiniam vartotojui

Atstovų teigimu, ši partnerystė bus naudinga ir galutiniam vartotojui, ir su būsto įrengimo sprendimais dirbantiems profesionalams – interjero dizaineriams bei architektams. Šis technologiškai pažangias sistemas jungiantis sprendimas suteiks namams dar daugiau funkcionalumo ir komforto – tai, ko šiandien ypač ieško šiuolaikinis gyventojas.
„Džiaugiamės, kad Baltijos šalyse pradedame bendradarbiauti su pasauline technologijų lydere „Samsung“. Sujungdami mūsų turimą patirtį protingų namų sistemų srityje kartu su pažangiausiomis „Samsung“ technologijomis, galėsime pasiūlyti dar daugiau aukštos kokybės sprendimų bei dar išmanesnę ir patogesnę kasdienybę savo klientams, kurių poreikiai vis auga“, – sako Raimundas Skurdenis, „JUNG Vilnius“ direktorius.
„Samsung“, ko gero, viena iš nedaugelio technologijų kompanijų, siūlančių visą išmanių produktų ekosistemą – nuo buitinės technikos, oro vėdinimo sistemų, televizorių ar ekranų iki išmaniųjų telefonų bei planšečių, kuriose, visa tai sujungus, patogu valdyti savo išmaniuosius namus. Tuo tarpu „JUNG“ sprendimai yra tai, kas leidžia naudotis visais jų privalumais ir pakylėti namų technologijas į dar aukštesnį lygį. Šis bendradarbiavimas taip pat atveria naujų galimybių partneriams, dirbantiems su išmaniais pastatų sprendimais visame Baltijos regione“, – sako Edvinas Šimkus, „Samsung Electronics Baltics“ verslo klientų pardavimų vadovas.
Efektyviau nei atskiri sprendimai
Pasak bendrovių atstovų, nors sistemos rinkoje yra jau seniai įsitvirtinę kaip patikimi ir efektyvūs sprendimai, „JUNG KNX“, „JUNG HOME“ ir „SmartThings“ sinergija vartotojui leis sukurti dar didesnę vertę bei pasiekti aukštesnį komforto lygį.
„JUNG KNX“ sistema skirta pažangiausiems protingiems namams – leidžia automatizuoti klimato, apšvietimo ir baldų valdymą, stebėti energijos suvartojimą bei siūlo daugybę kitų funkcijų, užtikrinančių aukščiausio lygio komfortą namuose. „JUNG HOME“ – patogi išmanesnių namų sistema, valdoma išmaniuoju telefonu, jungikliu ar balsu. Su ja galima kurti scenarijus, reguliuoti apšvietimą, temperatūrą ir išmaniuosius prietaisus, taip užtikrinant patogumą kasdienėje namų aplinkoje. Tuo tarpu „SmartThings“, kurią visame pasaulyje naudoja jau 410 mln. žmonių, taip pat supaprastina kasdienybę, sujungdama namų techniką, leisdama nuotoliu valdyti įvairias jų funkcijas, personalizuodama ir efektyvindama kiekvieno įrenginio naudojimo patirtį.
Šios sistemos pasižymi paprastu valdymu – to vartotojai galės tikėtis ir iš integruoto sprendimo. Sujungtos kartu, sistemos valdys tokias namų funkcijas kaip apšvietimas, klimato kontrolė, saugumas, energijos suvartojimas, išmanūs prietaisai ir kt. Tai pasak pašnekovų, bus patikimas, efektyvus ir patogus sprendimas moderniems namams.
Įvairiapusė nauda
Kaip teigia bendrovių atstovai, įgyvendinti šią partnerystę paragino noras atliepti šiuolaikinių gyventojų poreikius. Jiems vis labiau rūpi efektyvūs namų valdymo sprendimai, mažesni suvartojamos energijos kaštai, be to, vis dažnesnis siekia namų funkcionalumą suderinti su komfortu ir net estetika.
Dėl šios priežasties, ne mažiau svarbiu akcentu čia tampa ir vizualumas. Modernus, minimalistinis produktų dizainas bei neribotos individualaus pritaikymo galimybės leidžia sistemas lengvai integruoti bet kokio stiliaus namuose. Tad dviejų sistemų sinergijos naudą, kaip įsitikinę atstovai, netruks pajusti ir architektai bei interjero dizaineriai.
Negana to, ši partnerystė sustiprins ir Baltijos šalių pozicijas inovacijų srityje. Taip siekiama paskatinti naujų technologijų diegimą ir bendradarbiavimą tarp skirtingų, technologiškai pažangius valdymo sprendimus siūlančių bendrovių, kad šiuolaikinis vartotojas turėtų dar daugiau pasirinkimo kurdamas savo namų komfortą.
