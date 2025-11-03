Vėjo ir aitvarų žemėje gimė kauniečių namai, kuriuose visko – „pats tas“

Nedidelės kvadratūros vasaros namai poilsiui Svencelės gyvenvietėje architūriškai apjungę eksterjerą ir interjerą patogiam ir jaukiam laikui gamtoje
Būstas susideda iš dviejų miegamųjų, vieno vonios kambario esančių pirmąjame namo aukšte ir bendros erdvės, kurioje suprojektuota virtuvė, valgomasis ir svetainė.
Lauko erdvėje – dvi terasos, viena iš jų ant vandens kanalo kranto, antroji ant namo stogo. Nedidelėse erdvėse ergonominiai sprendimai glaudžiai draugauja su skandinaviško stiliaus estetika. Medžiagose vyrauja natūralumas medis, akmuo, vilna ir t.t.
Spalviniai sprendimai pasirinkti neatsitiktinai, jie tarsi ryšys su vaizdu pro langus, atkartojantys jų koloritą namų viduje (pasiskolintos iš gamtos – meldų, vandens, smilgų, žemės spalvų natos).
Virtuvės zona, kiek netipinė lietuviškiems namams, ji antrame namų aukšte, nes būtent iš čia atsiveria vaizdai į Neringos kopų horizontus, ji be perteklinių spintų komplektų, su tiek prietaisų kiek jų tikrai reikia patogiam laikui virtuvėje, su stiliumi išorėje ir ergonomika vidaus furnitūroje. Skandinaviško stiliaus interjero stilistikoje, atitinkančioje švedų filosofiją – „pats tas“ LAGOM, nei per daug, nei per mažai.
Interjero autorė – idizainerė Silvija Samoškaitė-Liškauskienė, interjero dizaino studija „Siart“.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.