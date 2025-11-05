Savo namus atnaujino po 15 metų – dabar šis namas primena dizaino žurnalą

Naujai buvo išvedžiotos rekuperacijos ir kondicionavimo sistemos, padidintas tambūras, pakeista įėjimo į darbo kambarį vieta, rekonstruotas židinys.
Interjero kūrybos principas buvo erdvė, šviesa ir subtilumas, paremtas šviesaus fono ir tamsesnių akcentų deriniu, kuriame atsiskleidžia dekoratyviniai elementai ir baldų akcentai. Santūriems sprendimams suteikėme dinamiškų detalių.
Antrame aukšte, kur išsidėstę miegamieji, kiekvienas kambarys turi savitumo. Miegamajame akcentu tapo sienos paveikslas-pano.
Gamtos vaizdas ir žalia spalva veikia raminančiai, o apšvietimo scenarijų gausa sukuria meditacinio atsipalaidavimo nuotaiką.
Interjero autorės – Audronė Ambrazienė ir Daiva Pocevičienė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.