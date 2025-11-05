Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
BūstasInterjeras

Savo namus atnaujino po 15 metų – dabar šis namas primena dizaino žurnalą

2025 m. lapkričio 5 d. 13:42
Lrytas.lt
Šio namo šeimininkai iš pagrindų renovavo prieš 15 metų įrengtą savo būstą.
Daugiau nuotraukų (9)
Naujai buvo išvedžiotos rekuperacijos ir kondicionavimo sistemos, padidintas tambūras, pakeista įėjimo į darbo kambarį vieta, rekonstruotas židinys.
Interjero kūrybos principas buvo erdvė, šviesa ir subtilumas, paremtas šviesaus fono ir tamsesnių akcentų deriniu, kuriame atsiskleidžia dekoratyviniai elementai ir baldų akcentai. Santūriems sprendimams suteikėme dinamiškų detalių.
Antrame aukšte, kur išsidėstę miegamieji, kiekvienas kambarys turi savitumo. Miegamajame akcentu tapo sienos paveikslas-pano.
Gamtos vaizdas ir žalia spalva veikia raminančiai, o apšvietimo scenarijų gausa sukuria meditacinio atsipalaidavimo nuotaiką.
Interjero autorės – Audronė Ambrazienė ir Daiva Pocevičienė.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
Interjerasarchitektūrakonkursas Mano erdvė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.