Išskirtinio charakterio erdvei: 63 „Les Couleurs® Le Corbusier®“ atspalviai

Elegantiški ir išskirtiniai JUNG svirtiniai jungikliai LS 990 ir LS 1912, kuriuos galima rinktis iš ypatingosios „Les Couleurs® Le Corbusier®“ serijos 63 spalvų paletės, prisidėjo išryškinant daugybės erdvių autentiškumą. Apžvelkime keletą tarptautinių projektų, kuriuose ryškios jungiklių spalvos tapo esminiu erdvės akcentu.
„Goldmarie“ bistro, Maince (Vokietija)
2023 m. Maince duris atvėrusio bistro „Goldmarie“ interjeras – praktiškas, modernus, bet tuo pačiu ir elegantiškas. Architektų komanda „LNID“ čia išradingai suderino intriguojančią spalvų paletę.
Kruopščiai apgalvotas ir nuosekliai įgyvendintas įvairių žalios spalvos atspalvių derinys čia kontrastuoja su gyvu oranžiniu tonu. „Vert anglais pâle“ ir „Orange vif“ spalvų LS 990 jungikliai įkvepia erdvei gyvybės ir sukuria išskirtinį jos identitetą. Tarpusavyje šių spalvų jungikliai taip pat harmoningai dera su FSB 1267 ir FSB 4215 modelio durų rankenomis.
Šis bistro – idealus pavyzdys, kaip subtilios detalės gali ne tik paįvairinti dizainą, bet ir pabrėžti JUNG „Les Couleurs® Le Corbusier®“ paletės galią: net ir tarpusavyje kontrastuojančios spalvos gali atrasti bendrą ritmą.
Pasižvalgykite: Bistro „Goldmarie“, Maincas (nuotr. aut. Henrik Schipper)
Kotedžas Briugėje (Belgija)
Gyvybingumu spinduliuojantis ir harmoningai istorinius elementus su modernia elegancija suderinantis būstas. Tokį rezultatą pasiekė architektų komanda „BASIL“, renovavusi kotedžą viename seniausių Briugės rajonų – Sint-Annakwartier.
Pagrindinis šio būsto akcentas – ryški ir gaivi žalia spalva apdailos elementuose. Sodriai žali čia – ir JUNG jungikliai iš „Les Couleurs® Le Corbusier®“ serijos. Gyvybingi, „Vert anglais“ žalios akcentai padeda ne tik vizualiai įrėminti kotedžo interjerą, bet tuo pačiu ir sujungti jį į darnią visumą.
Pasižvalgykite: Nuosavas kotedžas, Briugė (nuotr. aut. „Evenbeeld“)
Viešbutis „Bienvenir“ Madride (Ispanija)
Viešbutis, kuris žydi įvairiausiomis spalvomis. Taip šiandien atrodo 4-ojo dešimtmečio pastate Madrido širdyje įsikūręs viešbutis „Bienvenir“. Išskirtinis dizainas, kurio pagrindiniu akcentu tampa skirtingos erdvių spalvos – šis viešbutis skatina svečius leistis į vaizdingą viešnagę.
Nuo švelniai mėlynos koridoriuose, ryški mėlynos vonios kambariuose iki raudonų, rožinių, oranžinių ir net juodų tonų – kiekviena detalė čia randa savo vietą, bet tuo pačiu ir traukia akį. Subtilų balansą ryškiame interjere sukuria klasikiniai baltos spalvos JUNG LS 990 jungikliai – švelni, saikinga ir rafinuota detalė.
Pasižvalgykite: Viešbutis „Bienvenir“, Madridas (nuotr. aut. „WANNA“)
Medinis atostogų namelis Mencenšvande (Vokietija)
Vaizdingame Vokietijos pietuose esančiame Mencenšvando kaimelyje, tarp žaliuojančių Juodojo miško kalvų, stūkso išskirtinės architektūros medinis namas ant šlaito. Įspūdį kelia ne tik namo išorė – viduje pasitinka tikra atostogų oazė.
Modernūs interjero elementai ir funkcionalūs išplanavimo sprendimai čia susilieja su gamtos giluma – būtent todėl čia ypatingai tiko ir žalių atspalvių JUNG jungikliai. LS 990 modelio jungikliai kiekviename šio įspūdingo namo kampelyje puikiai įrodo, kad mažos, bet išskirtinės detalės yra būtent tai, kas kuria individualų namų charakterį.
Pasižvalgykite: Atostogų namelis, Mencenšvandas
Nuo modernaus bistro, šiuolaikiško viešbučio iki nuosavo kotedžo ir net medinio atostogų namelio – kiekviena erdvė, nepaisant jos funkcijos, gali rasti vietą spalvoms. Užduotis tampa lengvesnė su JUNG „Les Couleurs® Le Corbusier®“ serija – 63-ų nesenstančių spalvų palete, leidžiančia ne tik pasireikšti fantazijai, bet ir sukurti išskirtinės nuotaikos erdvę.