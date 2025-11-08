Interjeras, kuris tyčia paliktas neužbaigtas: 69 kv. m istorija iš Vilniaus

Šiame santykyje interjero perimetras, kaip neutralus fonas, liejasi į bendrą kompoziciją su kitais elementais – paveldėtomis šachtomis ir kolonomis ar projektuojamais baldais, kurie visi kaip pilnaverčiai interjero dalyviai, suteikia erdvei struktūrą, sluoksnius ir kompoziciją.
Santūriame fone projekto ašimi tampa virtuvės sala ir du ištisiniai spintų tūriai, kurie vejasi ir kuria šio interjero veidą formuodami kambarių struktūrą, užduodami spalvą ir tekstūrą.
Plieno sala, kaip interjero skulptūra, tampa kuklaus interjero kultūriniu epicentru. Spintų elementai tuo pačiu metu atskiria ir jungia: formuoja svetainę, miegamuosius, antrame plane palikdami pagalbines zonas, tuo pačiu vieningai pratęsia estetiką, jaukina projekto erdves.
Projekto medžiagiškumas itin santūrus – molis, medis ir plienas. Taip išlaikomas ryšys derinant juos su atviromis statinio konstrukcijomis ar „nuogomis“ inžinerinėmis šachtomis.
Medžiagiškumo pagalba interjere trumpam sukuriama ir kontrastuojanti erdvė – vonios kambarys, išsiskiriantis savo sintetine spalvine schema ir medžiagiškumu. Pauzė bendrame erdvinio tęstinumo naratyve įterpiama sąmoningai, laikantis vieningo projektavimo principo, toks kambarys pasiūlo kitokią nuotaiką aiškiai atskiriant gyvenamąsias erdves nuo pagalbinių buto funkcijų.
Santykinai baigtinis rezultatas – santūri, struktūriškai aiški ir transformuojama erdvė, kurioje lygiaverčiai veikia tiek architektūriniai interjero sprendiniai, tiek kasdienio gyvenimo paliekamos žymės.
Interjero autorius – MA/ Martynas Brimas.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.