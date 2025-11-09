Neįtikėtina, bet tai – sandėlis: slepia daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio

Aukštingumas, tūrio proporcijos, orientacija šalių kryptimi sudėlioja aiškią architektūrinę išraišką. Tai lyg papildymas viso naujai formuojamo organizmo, vienas kitą papildantys savo funkcine veikla.
Reprezentacinėje pusėje nuo gatvės pasitinka administracinis korpusas, išskirtine ir modernia architektūra, už jo tęsiasi sandėlio korpusas. Administracinės paskirties patalpas norėjome išskirti ir pabrėžti būsimos įmonės identiteta, kaip tvarų ir šiuolaikišką architektūrinį sprendinį. Panaudota klijuotos medienos laikančioji konstrukcija, kaip pareiškimas šiuolaikiškai ir tvariai sistemai.
Energetiškai efektyvi bei inovatyvi sistema leidžia išsiskirti iš dabartinės primityvios statinio statybos sistemos. Pastatas savo architektūrine išraiška atskiriamas specialiai, taip pabrėždamas savo charakterį bei už savęs slepiantis sandėlio tūrį.
Administracinė pastato dalis yra dviejų aukštų. Pirmajame numatoma darbo zona, antrame – pagalbinės ir darbo patalpos. Pastatas sujugiamas bendru ryšiu su galimybe laisvai patekti darbuotojams iš vienos funkcijos į kitą. Pastatų tūris įgauna dinamišką architektūrinę išraišką. Sušvelninama stačiakampio proporcija, atsiranda skirtingo medžiagiškumo fasado plotai. Sprendiniuose pastato fasadai suskaidyti į tris pagrindines medžiagas (stiklas, betonas, medis).
Formuojamas ritmingas langų išdėstymas pabrėžia būdingus administracinio pastato architektūrinius bruožus, atsirandantys įgylėjimai suskaido fasado erdvę ir dinamiškai pagyvina ilgą plokšumą. Dėl sklypo reljefo, nuspręsta sandėlio tūrį žeminti 1,2m. taip efektyviai išsprendžiant sunkiojo transporto privažiavimo ir iškrovimo poreikius. Dėl efektyvaus bendro pastato panaudojimo, esant poreikiui, numatoma ir perspektyva plėtrai toliau link pietinės sklypo pusės.
Interjero autoria – Laurynas Avyžius, Edvinas Stašys, „NEBRAU“.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.