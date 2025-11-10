Birštono įkvėptas interjeras: čia viskas atrodo paprasta, kol įsižiūri

Interjerą projektavome pasirinkdami kryptį, kuri leistų aplinkos harmoniją perkelti į pastato vidų. Naudojome šiltus atspalvius, natūralias medžiagas, daugiausia medžio motyvus ir smėlio tonus. Šie sprendimai padėjo sukurti jaukumo ir natūralumo jausmą, tarsi gamta pati įsilietų į vidaus erdves.
Siekiant išlaikyti ramybės atmosferą, interjere atsisakyta kontrastingų, šaukiančių elementų. Vietoje to pasirinkta vientisa, subtili estetika, leidžianti žmogui atsipalaiduoti.
Erdvių planavimas ir jų funkcionalumas yra lankstūs: tos pačios patalpos gali būti pritaikomos darbo susitikimams, laisvalaikiui ar poilsiui. Šis universalumas gimė iš idėjos, kad viešbutis turi atliepti šiuolaikinio žmogaus poreikius, kai darbas ir poilsis dažnai persipina.
Kurdami interjerą, sąmoningai pasirinkome kokybės ir detalumo kelią. Viskas buvo daroma su asmenišku įsitraukimu, todėl kiekviena detalė išbaigta taip, tarsi kurtume sau patiems. Toks požiūris įgyvendino pagrindinį tikslą – sukurti interjerą, kuris ne tik estetiškai patrauklus, bet ir leidžia jaustis geriau nei namuose.
Interjero autoriai – Deivydas Pauža, Gintarė Paužė, M2IN.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.