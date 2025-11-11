Konferencija „Mano erdvė“: kaip suderinti kūrybą, funkcionalumą ir biudžetą?

Atsakymų į šiuos klausimus bus ieškoma lapkričio 26 d. vyksiančioje konferencijoje „Mano erdvė“, kuri suburs tiek Lietuvos, tiek užsienio interjero, architektūros ir dizaino profesionalus.
„Mano erdvė“ – tai praktinė konferencija, skirta visiems, kurie kuria, planuoja ar svajoja apie savo namus. Tai – erdvė, kurioje ekspertai dalijasi įžvalgomis apie naujausias interjero dizaino tendencijas, funkcionalius sprendimus, efektyvų biudžeto planavimą ir sklandų projektavimo procesą.
Konferencijos dalyviai sužinos, nuo ko pradėti įrengimo darbus, kaip susikalbėti su dizaineriu, kodėl sąmata dažnai „išsipučia“ ir kaip to išvengti. Konferencija padės ne tik gauti vertingų patarimų, bet ir pažvelgti į būsto kūrimą kaip į kūrybinį procesą, kuriame susilieja estetika, funkcionalumas ir asmenybė.
Šiemet konferencijos scenoje pasirodys tiek Lietuvos specialistai, aktyviai formuojantys šalies architektūros lauką, tiek užsienio ekspertai, pristatantys tarptautinę patirtį ir požiūrį į erdvių kūrimą.
Ką pamatysite ir išgirsite?
- Mados interjere: kas verta dėmesio, o kas – tik trumpalaikė užgaida?
Pranešėja – Ieva Prunskaitė, architektė, studijos „Prusta“ vadovė
- Dizaineris ar pats? Kaip rasti žmogų, su kuriuo susikalbėsi dėl savo namų
Diskusijoje dalyvaus: Aurelija Slapikaitė-Jurkonė („Aform Studio“), Dainius Ščiuka (fotomenininkas), Kristina Grybaitė-Rajunčienė („Kristinos interjerai“). Moderatorius – Tomas Grigaitis (laidų ir renginių vedėjas).
- Erdvės, kurios pasakoja: istorijos šiuolaikinėje parodų architektūroje
Pranešėja – Marielle Kanne, senior interior designer, „RAUMKONTOR“ (Vokietija)
- Namas Žvėryne: tyla, paukščiai, vienas kranas ir vietos atmintis
Pranešėja – Laura Malcaitė, INBLUM architektė
- Kodėl sąmata vis auga? Tikri pavyzdžiai ir patarimai, kaip laikytis biudžeto
Diskusijoje dalyvaus: Justė Žibūdienė („Toota“), Tomas Kuleša („Archas“), Merūnas Vitulskis (dainininkas). Moderatorius – Mantas Mikočiūnas (NT brokeris, „Žinių radijas“ vedėjas).
Kūrybinė pauzė: tapyba be taisyklių
Konferencijos metu tapytoja Irmantė Sviensienė kvies dalyvius patirti tapybos procesą iš arti. Pertraukų metu bus galima pačiam su „Art Spices“ dažais nusitapyti savo abstrakciją. „Be spaudimo, be taisyklių, vedant tik intuicijos ir spalvų pojūčio. Tai puiki proga susipažinti su tapybos technika, atrasti naują pomėgį ar sukurti originalų meno kūrinį, kurį galėsite parsinešti namo – kaip gražų prisiminimą ar jaukų akcentą savo erdvėje“, – sako I.Sviensienė.
Primename, konferencija nemokama, tačiau būtina išankstinė registracija – vietų skaičius ribotas. Programą ir registraciją rasite šiame puslapyje.
Nuotoliu konferencija transliuojama nebus, susitikime gyvai – kultūrinėje erdvėje „Dūmų fabrikas“, Vilniuje.
Ši konferencija rengiama kaip ilgamečio Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga (LAS) organizuojamo interjero architektūros konkurso „Mano erdvė“ dalis.
Pagrindiniai rėmėjai: „JUNG“, „Darnu Group“, „NOSTRA“. Partneriai: „AJ produktai“, „Karcher“, „Narbutas“, „Art Spices“