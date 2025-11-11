BūstasInterjeras

Šis namas Trakų rajone neturi kampų – visi dėl jo kraustosi iš proto

2025 m. lapkričio 11 d. 12:00
Lrytas.lt
Vila O įsikūrusi gamtos apsuptyje, erdviame sklype prie ežero. Aukščiausioje sklypo dalyje su nuostabia panorama 237 kv.m. namas žvelgia į keturias pasaulio šalis. Atsietas nuo standartinės namo formos, šis apvalus tūris tampa architektūrine skulptūra – organiška reakcija į neapibrėžtą aplinką.
Daugiau nuotraukų (12)
Keturi pusiau uždari, įgilinti kiemeliai įsilieja į struktūrą, natūraliai sujungdami vidų su išore. Jie tapę koncepcijos vienu iš esminių aspektų, kurie išsaugo tūrio vientisumą, atveria vaizdus ir įtraukia gamtą į namo interjerą.
Plano centre – „pliuso“ formos erdvė, dalijanti apskritimą į keturias dalis. Dvi skirtos miegamiesiems, viena – svečių zonai ir viena tampa ramybės oaze – spa zona.
Centrinė dalis yra ryškiausias namo akcentas: atvira, šviesi ir dinamiška gyvenamoji erdvė, apjungianti holą, virtuvę, valgomąjį ir svetainę į erdvią, dinamišką erdvę. Kiekvienas „pliuso“ langas atveria vis kitokį vizualą: vienas į įvažiavimą, vienas į miškelį, vienas į gamtos tolius ir vienas į ežerą.
Subtiliai pasvirusi betoninė siena kambariuose suteikia architektūrinio žavesio bei erdvės pojūčio kambariuose. Tai yra labiau skulptūrinis pasirinkimas, kuris interjerui suteikia nestandartinį pojūtį, o eksterjerui įdomų siluetą. Tas termo medienos ir betono kompozicijos siluetas kontrastuoja su natūralia aplinka, dar labiau pabrėždamas pastato formos paprastumą ir organišką reakciją į neapibrėžtą aplinką.
Aiškumas ir harmonija. Namas orientuotas į keturias pasaulio šalis, įsileidžiantis natūralią šviesą ir gamtą į kiekvieną erdvę. Perimetras slepia privatesnes erdves, o centrinė erdvė išlieka erdvi, permatoma ir gyvybinga – architektūrinis „pliusas“ visomis prasmėmis.
Interjero autoriai – „YCL studio“: Tomas Umbrasas, Aidas Barzda, Tautvydas Vileikis.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
architektūraInterjeraskonkursas Mano erdvė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.