Šis namas Trakų rajone neturi kampų – visi dėl jo kraustosi iš proto

Keturi pusiau uždari, įgilinti kiemeliai įsilieja į struktūrą, natūraliai sujungdami vidų su išore. Jie tapę koncepcijos vienu iš esminių aspektų, kurie išsaugo tūrio vientisumą, atveria vaizdus ir įtraukia gamtą į namo interjerą.
Plano centre – „pliuso“ formos erdvė, dalijanti apskritimą į keturias dalis. Dvi skirtos miegamiesiems, viena – svečių zonai ir viena tampa ramybės oaze – spa zona.
Centrinė dalis yra ryškiausias namo akcentas: atvira, šviesi ir dinamiška gyvenamoji erdvė, apjungianti holą, virtuvę, valgomąjį ir svetainę į erdvią, dinamišką erdvę. Kiekvienas „pliuso“ langas atveria vis kitokį vizualą: vienas į įvažiavimą, vienas į miškelį, vienas į gamtos tolius ir vienas į ežerą.
Subtiliai pasvirusi betoninė siena kambariuose suteikia architektūrinio žavesio bei erdvės pojūčio kambariuose. Tai yra labiau skulptūrinis pasirinkimas, kuris interjerui suteikia nestandartinį pojūtį, o eksterjerui įdomų siluetą. Tas termo medienos ir betono kompozicijos siluetas kontrastuoja su natūralia aplinka, dar labiau pabrėždamas pastato formos paprastumą ir organišką reakciją į neapibrėžtą aplinką.
Aiškumas ir harmonija. Namas orientuotas į keturias pasaulio šalis, įsileidžiantis natūralią šviesą ir gamtą į kiekvieną erdvę. Perimetras slepia privatesnes erdves, o centrinė erdvė išlieka erdvi, permatoma ir gyvybinga – architektūrinis „pliusas“ visomis prasmėmis.
Interjero autoriai – „YCL studio“: Tomas Umbrasas, Aidas Barzda, Tautvydas Vileikis.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.