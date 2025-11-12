BūstasInterjeras

Šios vilnietės butas smarkiai skiriasi nuo kitų: vos įėjus sunku patikėti, kad čia gyvenama

2025 m. lapkričio 12 d. 12:03
Lrytas.lt
Yra butų, kurie gražūs, praktiški, patogūs. Ir yra tokių, kurie pakeri iš pirmo žvilgsnio – nes juose gyvena menas.
Šis moters butas – būtent toks. Kiekviena detalė čia apgalvota: projektas prasidėjo ne nuo baldų ar spalvų, o nuo tapybos darbų – jų atrankos ir vietų, kur jie kabės naujuose namuose. Šie kūriniai nėra tiesiog paveikslai ant sienos. Jie pilni prisiminimų, emocijų, kuria nuotaiką, spalvų ritmą ir gyvenimo pulsą.
Skulptūra taip pat turi savo ypatingą vietą – ją galima matyti iš įvairių kampų, o vakaro šviesos kasdien nupiešia vis kitus šešėlius, tarsi pasakotų naują istoriją.
Tamsesni tonai suteikia erdvei gilumo ir jaukumo, o kartu tampa tobulu fonu meno kūriniams. Visas interjeras kurtas iš natūralių medžiagų – medžio, akmens, lino ir vilnos. Tokie sprendimai ne tik ilgaamžiai, bet ir juntami visais pojūčiais.
Tai butas, kuriame komfortas susilieja su estetika. Ne tik būstas – tai asmeninė galerija, kurioje gyventi yra tikras menas.
Interjero autorės – Vita Puronienė, Simona Biguzė „Biguzestudio“.
Šis interjeras dalyvauja interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas ir Lietuvos architektų sąjunga.
